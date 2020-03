Flame spielt in der Bibo

Das nächste Live-Konzert in der Bibo in Mengen (über dem Nettomarkt) findet am Samstag, 7. März, statt. Dann ist die Band Flame in neuer Besetzung zu Gast, die ab 21 Uhr dem Publikum die ganze Vielfalt der Country-Musik präsentieren wird.

„Neu mit dabei ist unsere Geigerin und Sängerin Mihaela Mark, durch die unsere Möglichkeiten nochmals gestiegen sind“, heißt es in einer Pressemitteilung. Traditionell Country, Country-Klassiker, Country-Rock, Irish Rock bis hin zu eigenen ideenreichen Arrangements gehören zum Programm, genauso wie deutsche Countrymusik, Folk- und französische Cajunmusik und eigene Songs. Durch die unterschiedliche musikalische Herkunft der Musiker und die umfassende Instrumentierung sei Country-Musik aus nahezu allen Sparten möglich. Mehrstimmiger Gesang und traditionelle Instrumente wie Fiddle, Akkordeon, Mandoline, Flöte, Banjo und Gitarren, gepaart mit einem satten Groove aus Drums und Bass, geben den jeweiligen Stücken ihren individuellen Charakter.

Zur Band gehören Dieter Maier (Gesang, Gitarren, Mandoline, Akkordeon, Keyboards, Flöte), Wolfgang Seiderer (Fiddle, Gesang, Schebberle), Jonas Maier (Gesang, Drums, Percussion), Mihaela Mark (Gesang, Geige, Keyboards), Rob Lehenherr (Gesang, Gitarre, Banjo) und Andreas Hörter (Gesang, Bass).