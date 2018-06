Filmemacher präsentiert: „With his Feet on the Ground“

Der in Berlin lebende Filmemacher Ede Müller, der aus Krauchenwies stammt, präsentiert seinen neuesten Dokumentarfilm, den er in Kolumbien gedreht hat. Die Veranstaltung findet am 23. September um 20 Uhr in der Alten Kirche statt. Im Mittelpunkt des Films steht der kolumbianische Musiker und Künstler León Octavio Osorno und seine Band Campo y Sabor (Land und Geschmack). Die Mitglieder der Band sind alle Bauern und widmen sich ganz dem Thema Essen. Sie singen nicht nur über Gemüse- und Obstsorten, sondern verteidigen auch das traditionelle Saatgut und das Wasser. Der Film ist voll von Humor und natürlich gibt es auch viel kolumbianische Musik zu hören.

Der Regisseur und auch der kolumbianische Hauptdarsteller werden bei der Präsentation anwesend sein und nach dem Film hat man die Gelegenheit, sich im Gespräch mit den beiden weitere Eindrücke aus Kolumbien zu verschaffen. Dazu wird es passende Drinks und mehr kolumbianische Musik geben.