Figurentheater lädt zum Mitmachen ein

Wolfgang Sauter ist am Samstag, 27. August, auf Einladung des Vereins Hilfe für Menschen mit Behinderung mit dem Figurentheater Kauter und Sauter auf dem Böhlerhof in Sigmaringen zu Gast. Um 15 Uhr wird das Stück „Tischlein, deck dich“ nach dem Märchen der Gebrüder Grimm aufgeführt. Das Besondere an diesem Theaterstück ist, dass interessierte Kinder mitspielen können. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an die Vereinsmitglieder, Familien mit besonderen Kindern, Freunde und Förderer. Geplant ist eine Vorstellung im Freien mit Zelt, bei schlechtem Wetter kann sie noch kurzfristig abgesagt werden. Für Essen und Getränke wird gesorgt. Der Eintritt ist frei, die Verantwortlichen des Vereins freuen sich aber natürlich sehr über eine Spende als Unterstützung der Vereinsarbeit. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weshalb um eine Anmeldung bis Montag, 22. August, unter der Telefonnummer 07575/92 76 63 oder per E-Mail an info@hilfefuerbehinderte.de gebeten wird. Der Böhlerhof befindet sich in der Alten Jungnauer Straße 1. Weitere Informationen zum Figurentheater gibt es unter www.kauter-und-sauter.de. Foto: Kauter und Sauter