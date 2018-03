Feuerwehrleute verweigern Zielke Führungsposition

Der Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mengen Frank Seeger und sein Stellvertreter Florian Pfau sind von den Mitgliedern der Feuerwehr bei der Hauptversammlung mit überragender Mehrheit wiedergewählt worden. Christian Zielke scheiterte mit seiner Kandidatur für das Amt des zweiten Stellvertreters. Nach zwei Wahlgängen fehlten ihm fünf Stimmen. Da es keinen weiteren Anwärter für diese Position gegeben hatte, bleibt sie zunächst unbesetzt. Die Feuerwehrleute sind allerdings angehalten, das Amt innerhalb von drei Monaten in einer außerordentlichen Hauptversammlung zu besetzen.

Die Einsatzkräfte der Mengener Feuerwehr sind mit der Arbeit ihres Gesamtkommandanten hochzufrieden. Das brachten sie bei den Wahlen am Mittwochabend zum Ausdruck. 99 Wahlberechtigte waren anwesend, 96 von ihnen gaben Frank Seeger ihre Stimme und damit ihr Einverständnis, dass er fünf weitere Jahre das Kommando über die Gesamtwehr übernimmt. Auch sein Stellvertreter Florian Pfau, Kommandant der Mengener Stadtabteilung, fuhr mit 88 Stimmen ein sehr gutes Ergebnis ein.

Schwerer taten sich die Feuerwehrleute offenbar mit der Kandidatur von Christian Zielke. Der hatte sich – als einziger Kandidat – bereit erklärt, zweiter Stellvertreter des Gesamtkommandanten zu werden. Jürgen Schaffer hatte im Vorfeld erklärt, das Amt aus privaten Gründen nicht mehr ausüben zu wollen. Bei der Wahl taten sich zwei Lager auf, bei denen am Ende die Gegner Zielkes die Überhand behielten. 50 Ja-Stimmen hätte er gebraucht, im ersten Wahlgang erreichte er 41, im zweiten 45 – obwohl Stefan Bubeck, weniger in seiner Funktion als Wahlleiter denn als Bürgermeister, an die Anwesenden appelliert hatte, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. „Heute muss man froh sein, wenn es Leute gibt, die sich überhaupt für solche Führungspositionen melden“, sagte er. „Wenn es nur einen Kandidaten gibt, sollte man diesen unterstützen und ihn nicht abstrafen.“

Möglich, dass viele bei der Abstimmung noch die Unruhen im Hinterkopf hatten, die es vor rund fünf Jahren gegeben hatte. Damals hatten Teile der Stadtabteilung Mengen scharfe Kritik an Gesamtkommandant Seeger und der Stadtverwaltung geübt und ihnen Intransparenz und mangelhafte Ausübung ihrer Aufgaben vorgeworfen. Einer der kritischen Wortführer war Christian Zielke gewesen. „Ich habe mich mit ihm ausgesprochen und wir haben alle Unstimmigkeiten längst beseitigt“, betont Frank Seeger, als ihn die „Schwäbische Zeitung“ nach der misslungenen Wahl auf das Thema anspricht. „Das habe ich auch in den einzelnen Abteilungen so kommuniziert.“ Er schätze das Engagement und das Fachwissen von Zielke und hätte ihn gern als Stellvertreter gehabt. Zielke ist nicht nur erfahrender Feuerwehrmann, Zugführer und Taucher, sondern als Schriftführer und Chronist der Feuerwehr aktiv. Er hat das Buch zum 150-jährigen Bestehen der Wehr verfasst und engagiert sich seit Beginn um die partnerschaftlichen Beziehungen zur Feuerwehr im französischen Boulay.

Ob es dazu aber noch kommen wird, ist fraglich. „Wir müssen uns jetzt erst einmal zusammensetzen und gucken, ob Christian Zielke nach diesem Wahlergebnis überhaupt noch für das Amt zur Verfügung steht. Die Enttäuschung ist ja sicher groß, da wird er Bedenkzeit brauchen“, sagt Seeger. Es sei nur verständlich, wenn er keinen weiteren Versuch mehr starten wolle. Deshalb müsse in erster Linie auch darüber geredet werden, welche alternativen Kandidaten es geben könnte.

Bürgermeister Bubeck machte derweil keinen Hehl aus dem weiteren Vorgehen: „Innerhalb von drei Monaten sollte in einer außerordentlichen Versammlung ein zweiter Stellvertreter gefunden werden. Ansonsten ist vorgesehen, dass der Gemeinderat einen Kandidaten vorschlägt und der Bürgermeister ihn bestimmt.“ Dies könne dann wiederum auch Christian Zielke sein.