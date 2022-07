Rauchmelder entpuppt sich als Funkwecker

Ein Wohnungsbrand mit vermisster Person ist der Feuerwehr am Donnerstagmorgen kurz nach 2 Uhr in der Mengener Bahnhofstraße gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte, die mit einem Großaufgebot anrückten, vor Ort eintrafen, hörten sie am Mehrfamilienhaus deutlich ein Piepsen, wie von einem Rauchwarnmelder, berichtet die Feuerwehr in einem Schreiben.

In der betreffenden Wohnung öffnete niemand, weshalb das Schloss der Wohnungstür aufgefräst werden musste. Der Bewohner konnte jedoch wohlauf angetroffen werden. Rauch oder Feuer stellten die Helfer nicht fest. Nach weiterer Suche fanden die Einsatzkräfte auf dem Balkon der betreffenden Wohnung einen Funkwecker, der den vermeintlichen Alarmton eines Rauchwarnmelders „imitiert“ hatte.

Somit konnte der Einsatz wieder beendet werden. Die Feuerwehr Mengen war mit rund 35 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Weiter war die Polizei und die SEG des DRK Mengen im Einsatz.