Feuerwehr rückt zu verrauchter Wohnung aus

Eine Polizeistreife hat am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr eine komplett verrauchte Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße in Mengen festgestellt und alarmierte die Feuerwehr. Nachdem die Tür geöffnet worden war, konnte jedoch kein Brand in der verrauchten Wohnung festgestellt werden. Die weitere Erkundung ergab, dass in der darunterliegenden Wohnung der Ofen angefeuert worden war und der Rauch über den Kamin nicht richtig abgezogen war und somit in die darüberliegende Wohnung gedrückt hatte. Nach Belüftungsmaßnahmen, dem Ausräumen des Ofens und Kontrolle der Einsatzstelle mit Wärmebildkamera und Ex-Warn, einem Gaswarngerät, konnte der Einsatz beendet werden.