Feuerwehr nimmt neuen Gefahrgut-Gerätewagen in Empfang

Im Anschluss an die Jahreshauptübung hat die Feuerwehr Mengen den neuen Gerätewagen Gefahrgut in Empfang genommen. Die evangelische Pfarrerin Heidrun Stocker und der katholische Pfarrer Pontian Wasswa segneten das neue Fahrzeug, das samt Ausstattung 502 000 Euro gekostet hat. Zudem wurde auch ein mobiler Stromerzeuger in Dienst gestellt.

Der Gefahrgutzug besteht aus den Feuerwehren Mengen, Sigmaringen, Bad Saulgau und Meßkirch, der Gerätewagen Gefahrgut ist in Mengen stationiert. Die Mengener stellen mit dem Gerätewagen Gefahrgut das Haupt-Einsatzfahrzeug, die Bad Saulgauer übernehmen die Schadstoffuntersuchung, die Sigmaringer reinigen die Unfallstelle und die Meßkircher haben sich auf den Schadmitteltransport spezialisiert, wie es erläuternd in einer Pressemitteilung des Landkreises heißt.

Dezernent Bernhard Obert als Vertreter des Landratsamtes Sigmaringen übergab einen symbolischen Schlüssel an Bürgermeister Stefan Bubeck. Bernhard Obert ging auf die Wichtigkeit des Gefahrgutzuges ein. „Das kann nicht jede Feuerwehr bei uns im Landkreis leisten“, sagte er. Deshalb würden auch mehrere Feuerwehren in Kooperation das übernehmen.

Mehr als 500 Ausrüstungsteile

„Das Fahrzeug hat über 500 Ausrüstungsteile“, sagte Obert. „Es hat rund 500 000 Euro gekostet.“ Der Landkreis bezahle das Fahrzeug und habe dafür einen Zuschuss vom Land in Höhe von 150 000 Euro bekommen. „Ich denke, das neue Fahrzeug ist für die Feuerwehren auch Motivation, das Leistungsniveau zu halten und weiter zu stärken“, sagte Obert.

Zwei bis drei Einsätze pro Jahr habe der Gefahrgutzug im Landkreis, berichtete Bürgermeister Stefan Bubeck. Bis es zur Anschaffung des neuen Gefahrgutfahrzeugs – das alte ist mittlerweile 32 Jahre alt – kam, dauerte es einige Zeit. „Wir haben lange darüber diskutiert“, erinnerte sich Bubeck an die Beratungen im Kreistag. Er drückte seine Freude darüber aus, dass das neue Fahrzeug, wie auch schon das bisherige Gefahrgutfahrzeug, bei der Feuerwehr Mengen stationiert ist. Der mobile Stromerzeuger wurde von der Stadt Mengen angeschafft.

„Der Landkreis Sigmaringen hat uns ein bestens ausgerüstetes Fahrzeug übergeben“, freute sich Mengens Feuerwehrkommandant Frank Seeger. „Modernste Schutzkleidung und entsprechende Messgeräte machen unsere Tätigkeit sicherer.“ Der Stromerzeuger sei hervorragend für die Versorgung bei Stromausfall ausgelegt.

Federführend geplant haben Stefan Widmann und Jörg Heinzelmann, beide von der Feuerwehr Mengen, die Anschaffung des neuen Gerätewagens. Seeger hob die Vorarbeit der beiden Männer hervor. Das Engagement der beiden wurde auch noch mit einer Ehrung gewürdigt: Sie sollten noch beim folgenden Beisammensein im Rettungszentrum die Ehrenspange des Kreisfeuerwehrverbandes Sigmaringen bekommen.

Den neuen Gerätewagen segneten Pfarrerin Heidrun Stocker und ihr katholischer Amtskollege Pontian Wasswa. Bei der Einweihung wie auch bei der vorhergehenden Feuerwehrprobe waren auch Vertreter der Feuerwehr Boulay, Mengens Partnerstadt, dabei.