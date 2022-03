Ferienzeitbetreuung in den Faschingsferien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Hokus, Pokus – Die magische Woche“! Unter diesem Motto fand die Ferienzeitbetreuung in den Fasnetsferien statt. Die 21 angemeldeten Kinder und die Mitarbeiter des Haus Nazareth verbrachten spannende Tage miteinander und tauchten ein in die Welt von Merlin, Harry Potter und Co.

Zu Beginn stand aber noch die Fasnet im Vordergrund. Ein kleiner Kinderball sorgte für närrische Stimmung und schnell war es ein närrisches Treiben in der Mensa der Sonnenlugerschule mit bunt verkleideten Mäschgerle, lustiger Musik und typischen Fasnetsspielen wie Stop-Tanz und der Süßigkeitenschleuder.

Dann ging es los mit der magischen Woche. Natürlich gehört zu jeder echten Hexe und jedem echten Zauberer ein echter Zauberstab. Diesen bauten sich die Kinder aus Ästen, Heißkleber, Acrylfarben und Glitzerspray selber. Ausgerüstet mit diesem wichtigen Zauberutensil ging es weiter im Programm mit dem XXL-Spiel Hexentanz. Wirklich verzaubert wurden die Kinder dann in einer Zaubershow der Mitarbeiter, bei der so mancher Mund vor Staunen offen stehen blieb.

Natürlich durfte auch Harry Potter nicht fehlen. Neben selbst gestalteten Wappen der Häuser Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin konnten die Kinder ihre Besenflugkünste beim großen Quidditch-Turnier unter Beweis stellen. Auch ein Großgruppenspiel, bei dem die Kinder in die Rolle verschiedener Magier und magischer Wesen schlüpfen konnten, brachte einen Hauch von Hogwarts nach Mengen.

Eine echte Herausforderung war das Exit-Game „Merlins Schatz“, bei dem die schwierigsten Rätsel und Aufgaben zu lösen waren. Mit Köpfchen, Geschick und Teamwork schafften es die Zauberlehrlinge schließlich, den Code für Merlins Schatztruhe zu knacken. Abgerundet wurde die Woche durch leckere Zaubertränke, „Goldene Schätze“ aus Ferrero-Kugeln, dem Filme-Klassiker „Die Hexe und der Zauberer“ und einem magischen Gruppenfoto mit selbst gebastelten Zauberhüten.

So ging eine zauberhafte Woche zu Ende und wir sind sicher, dass die Kinder heute noch andere mit ihren erlernten Zaubertricks verblüffen.