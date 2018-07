Ferien starten mit Mengener Sommer

Wenn die Sonne sich am kommenden Wochenende weiterhin von ihrer schönsten Seite zeigt, wird der zweite Mengener Sommer vom 27. bis 29. Juli seinem Namen alle Ehre machen. Veranstalter Andi Frey jedenfalls ist optimistisch, dass Tausende von Besuchern an den drei Tagen die Gelegenheit nutzen, jede Menge Spaß, Spiel und Sport zu erleben. „Es gibt ein sehr üppiges Programm“, sagt der Inhaber des Ideenshops in Mengen. Neu im Programm ist eine Radio7-Party am Samstagabend ab 21 Uhr in der Mengener Innenstadt.

Andi Freys Aufzählung, was ab Freitag, 27. Juli, ab 16 Uhr beim Mengener Sommer alles geboten wird, ist schier endlos. Livemusik, ein Streetfood-Festival, eine etwa 1000 Quadratmeter große Spielstraße für Kinder, ein Stadtstrand. Und was noch? „Eine Sporterlebniswelt gibt es auch noch“, ergänzt Frey, der einen Trend erkennt, dass Besucher nicht nur zuschauen, sondern aktiv am Geschehen teilhaben wollen. So gibt es unter anderem ein Fußball-Dart, bei dem mit einem Klettball auf eine überdimensional große Dartscheibe geschossen wird. Oder Slackline, Badminton und Volleyball.

Positive Resonanz

Nach der Premiere 2017 brauchte Frey nicht lange Zeit, um sich für eine Fortsetzung des Mengener Sommers zu entscheiden. „Die Veranstaltung ist gut angekommen“, sagt Frey rückblickend. Es sei vor einem Jahr seine Idee gewesen, „etwas Modernes in Mengen zu machen“. Die Resonanz war überwiegend positiv. Frey begann mit den Planungen für 2018, war viel unterwegs, um sich inspirieren zu lassen, wählte die Spielangebote aus, führte Gespräche mit allen möglichen Teilnehmern, nahm den Gewerbeverein und die Servicestadt mit ins Boot. Die Einzelhändler lassen ihre Geschäfte am Freitagabend bis 22 Uhr geöffnet, während draußen Streetfood und Cocktails serviert werden. Knapp 30 Zusagen erhielt Frey von Foodtrucks.

Und Andi Frey ergänzt sein Programm mit einer Radio7-Party am Samstagabend ab 21 Uhr. „Darauf freue ich mich natürlich auch“, so Frey, der bei der Party mit vielen Besuchern rechnet, die wie bei allen anderen Veranstaltungen beim Mengener Sommer keinen Eintritt kostet. Andi Frey hat anders als im Vorjahr nicht nur einen speziellen Familientag, sondern drei Familientage. „Damit sich Familien mit Kindern flexibel entscheiden können, wann sie kommen wollen“, so Frey, der die vergangenen Monate hauptsächlich mit der Organisation des dreitägigen Stadtfests beschäftigt war.

Unter anderem war es ihm auch wichtig, die richtigen Livebands für das Bühnenprogramm zu finden. Zu den Bands zählen Magnetfeld aus Gammertingen, Michael Stirner aus Bad Wurzach, Tom Slam aus Biberach, Dizzepticon aus Ennetach und Werner Zeeb aus Pfullendorf. Andi Frey selbst wird ab Freitagnachmittag rund um die Uhr in der Mengener Innenstadt sein. „Ich bin das Mädchen für alles“, sagt Frey, der auch das schöne Wetter schon gebucht hat. „Das Stadtfest bedeutet einen schönen Start in die Sommerferien.“