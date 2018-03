Felix Ruther spricht über „vier Farben der Männlichkeit“

Die Stadtmission Mengen lädt alle Männer zum Männervesper am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr im Gemeindehaus der Stadtmission Mengen, Fuchsstraße 19, ein. Nach dem Vesper hält Felix Ruther einen Vortrag zum Thema „Die vier Farben der Männlichkeit“. Der Schweizer konvertierte während seines Chemiestudiums vom Marxisten zum christlichen Glauben. Nach dem Doktorat studierte er Theologie und Philosophie. Seit 1983 ist Felix Ruther Mitarbeiter in der interkonfessionellen Bewegung „Vereinigte Bibelgruppen-VBG“. Heute ist er als freier Mitarbeiter, Referent und Seminarleiter tätig. Seit 27 Jahren engagiert sich Ruther in der VBG-Männerarbeit. Er selbst ist katholisch, seine Ehefrau evangelisch-reformiert. Beim Vortrag in Mengen bitten die Veranstalter um einen freiwilligen Kostenbeitrag in Höhe von rund acht Euro.