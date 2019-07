Feilschen, schwätzen, ausprobieren

Auch die fünfte Auflage des Rosnaer Waldflohmarkts hat am Samstag wieder unzählige Besucher auf das dortige Sportgelände gelockt. Bei hochsommerlichen Temperaturen gab es an den Waldrändern viele Schattenplätzchen. Und an der Kauffreude der Gäste mangelte es ebenfalls nicht.

Kurz nach neun Uhr brachte schon eine Besucherin freudestrahlend ihre ersten Schnäppchen zum Auto. Neben einem schmucken nostalgischen Mehlsieb mit breitem Holzrand hatte sie – zusätzlich zu anderen Dekomaterialien – zwei Nudelhölzer erstanden. Die kommen aber wohl nicht in der Backstube zum Einsatz. „Aus denen mach ich Adventskränze“, erzählt sie und schwärmt von der schönen Atmosphäre der Veranstaltung. Eine Küchenwaage habet sie bereits zurücklegen lassen. Die werde gleich im Anschluss geholt und finde, wie die anderen Artikel auch, ein Plätzchen in Haus und Garten.

Schon kurz nach der Eröffnung wurde auf dem Markt emsig gekruschtelt, ausprobiert und hartnäckig gefeilscht. „Das gehört zum Flohmarkt einfach dazu“, sagte eine Standbetreiberin, während Mitglieder des veranstaltenden FV Weithart mit einem umfunktionierten Wägelchen Leberkäswecken, Butterbrezeln und Getränke verkauften. „Das wird richtig gerne angenommen“, sagte Harald Wurz vom Organisationsteam. Vor allem die Standbetreiber in den hinteren Bereichen seien dankbar, wenn der Servierwagen Marke Eigenbau bei ihnen vorbeikommt.

„Der Flohmarkt ist super gut organisiert“, schwärmte eine Marktbeschickerin und freute sich auch dieses Mal über die große Kauffreude der Gäste. Ob Bravo-Hefte aus den 50er-Jahren, altes Geschirr, antiquierte Bücher und vieles mehr – es gab einiges zu entdecken am Stand, den sie mit ihrer Freundin betreibt.

Schon kurz darauf gab es fast kein Durchkommen mehr. Alte Holzstühle, Babybadewannen, Wohnzimmerlampen und Plattenspieler wurden Richtung Parkplatz getragen und erste Verschnaufpausen rund um das schattig gelegene Sportheim eingelegt. Dort wartete ein feines Kuchenbüfett und andere kleine Gerichte. Ab elf Uhr gab es einen zünftigen Saumagen mit Kartoffelsalat.

Alles ging routiniert über die Bühne. Kein Wunder: Rund 80 Vereinsmitglieder, Freunde und Bekannte waren seit dem Morgen auf den Beinen und sorgten dafür, dass die Veranstaltung so erfolgreich verläuft wie in den letzten vier Jahren. „Der Zusammenhalt in unserem Verein ist einfach toll“, sagte Harald Wurz. Derweil stieg die Besucherzahl kontinuierlich an. Schließlich hatten viele Beschicker gebrauchte und gut erhaltene Kleidung für Kinder und Erwachsene mitgebracht. Auch die wurde stark nachgefragt. Schließlich ist es in Zeiten des Zero-Waste-Lifestyles Trend, Kleidung weiterzuverkaufen – statt sie in den Mülleimer zu werfen.