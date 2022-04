Feierlicher Ostergottesdienst in Ennetach

Der Kirchenchor Ennetach wird am Ostersonntag zusammen mit der Jugendschola des Kirchenchores den feierlichen Ostergottesdienst um 9 Uhr in Ennetach musikalisch mitgestalten mit dem „Kyrie“ und „Sanctus“ aus der Missa brevis in F-Dur von J. Haydn. Die Jugendschola singt zur Gabenbereitung von F. Mendelssohn „Surrexit pastor bonus“. Gemeinsam erklingt am Schluss das feierliche „Regina coeli‘“von A. Lotti. Die Soloparts übernehmen Viktoria Matt (Sopran) und Katharina Ott (Mezzosopran). Thomas Rapp wird die beiden Chorensembles begleiten und den Gottesdienst mit festlicher Orgelmusik umrahmen.