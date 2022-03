Farbschmierereien verunstalten Hochbehälter

Nachdem bereits am Sonntag, 6. März, am Hochbehälter in Rulfingen diverse Farbschmiereien entdeckt worden sind, bittet die Stadt Mengen nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Unklar ist, wie lange die Schmierereien schon vorhanden sind. Der Hochbehälter befindet sich am Ende der Verlängerung der Stuttgarten Straße. Wer Hinweise geben kann, wer für diese Form von Vandalismus verantworlich ist, wird gebeten, sich beim Ordnungsamt Mengen zu melden: ordnungsamt@mengen.de oder Telefon 07572/607118.