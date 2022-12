Familie Bacher beendet das Geschäft mit Haushaltswaren

Eine Ära geht in der Mengener Innenstadt zu Ende: Das Geschäft für Haushaltswaren der Familie Bacher in der Mittleren Straße schließt. Noch bis einschließlich 17. Dezember findet ein Ausverkauf statt. Danach werden die Räume so umgebaut, dass sie komplett für den Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes genutzt werden können.

Der Umsatz war rückläufig

Die Entscheidung hat sich die Familie nicht leicht gemacht, auch wenn sie absehbar gewesen ist. Schon lange ist das Mengener Geschäft eins der letzten für Haushaltswaren in der Region gewesen. Nachdem zuerst Möbelhäuser, dann Kaffeeröster und Supermarktketten das Marktfeld für sich entdeckt hatten und schließlich das Internet zur größten Konkurrenz wurde, war der Umsatz stets rückläufig und brach mit der Corona-Pandemie noch weiter ein.

Es hat mir immer viel Freude bereitet, im Laden zu stehen. Verena Bacher

Trotzdem hing das Herz von Verena Bacher am Geschäft. Den Mengenern zuliebe wollte sie es weiter geöffnet lassen, auch als es längst finanziell vom Zweiradcenter ihres Sohns Otto mitgetragen werden musste. „Es hat mir immer viel Freude bereitet, im Laden zu stehen“, sagt sie. „Aber jetzt ist die Zeit gekommen, sich davon zu trennen.“

Am Anfang gab es noch nicht mal eine Heizung. Verena Bacher

Als sie Otto Bacher 1961 heiratete, bekam Verena Bacher die Arbeit im Haushaltswarengeschäft quasi dazu. Bis heute hat sie also mehr als Jahre hier gearbeitet, mit der Erkrankung ihres Mannes ist sie kürzer getreten. „Am Anfang gab es noch nicht einmal eine Heizung“, erinnert sie sich. Die Küche sei auch Büro und Wohnraum gewesen, hier wurde mit den Schwiegereltern gemeinsam gekocht und gewaschen. „Wir haben alles gemeinsam gemacht.“

So hat das Gebäude in der Mittleren Straße um das Jahr 1920 ausgesehen. (Foto: privat)

Das Haus in der Mittleren Straße, in das sie damals einzog, war schon seit 1888 in Familienbesitz. Schon beim Kauf hatte es dort einen Laden für Eisen- und Haushaltswaren gegeben. „Später haben wir Schaufenster eingebaut“, sagt Verena Bacher. Diese sind auch bis zuletzt von den Mitarbeiterinnen liebevoll dekoriert worden. „Das war uns immer wichtig. Die Mengener sollten beim Sonntagsspaziergang ja auch etwas zu gucken haben.“ Ende der 1990er-Jahre wurde das Geschäft dafür auch mit einem „Oscar“ der Stadt Mengen ausgezeichnet.

Fahrräder gibt es bei Bachers seit 1990

Die Eisenwaren sind 1990 zugunsten der Fahrräder aufgegeben worden. Auch die Zeit der Hochzeits- und Geburtstagstische, als sich die Hausfrauen ihr teures Geschirr und Besteck noch im Laden aussuchten, ist längst vorbei. Zuletzt hätte es aber wieder mehr Interesse an allem Zubehör rund ums Einmachen und Einwecken gegeben.

Meine Kunden sind mit mir alt geworden. Verena Bacher

Die Nachricht der Geschäftsschließung hat in Mengen schnell die Runde gemacht und wurde mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Verena Bacher ist gerührt, dass sich so viele Menschen persönlich von ihr verabschieden möchten. Dabei werden natürlich viele alte Anekdoten hervorgeholt. „Meine Kunden sind mit mir alt geworden, der Kontakt war mir immer sehr wichtig“, sagt sie. Dass in den ersten Tagen des Ausverkaufs so viele Kunden im Laden waren wie seit Ewigkeiten nicht, nimmt sie mit einem Lächeln zur Kenntnis.

So geht es im neuen Jahr weiter

Nach Weihnachten wird es im Haus eine Umbauphase geben. Künftig wird das Zweiradcenter alle Flächen nutzen - einen weiteren Leerstand in der Innenstadt wird es somit nicht geben. Die Familientradition in der Mittleren Straße geht also weiter, nur der Schwerpunkt ist ein anderer. Bisher musste Otto Bacher viele Räder und Zubehör auf engem Raum unterbringen. Demnächst soll ein ganzer Gebäudeteil für E-Bikes reserviert sein. Dieser Bereich hat in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt, dem Bacher gerecht werden möchte.