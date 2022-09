Fairtrade-Wochen: Ausstellung ist nur der Auftakt

Mit einer Ausstellung, mehreren Vorträgen und einer Lesung wollen die Stadt Mengen und die Fairtrade-Initiative Mengen die Themen fairer Handel, Nachhaltigkeit und Entwicklungshilfe in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Vier Wochen lang wird eine Ausstellung in den Räumen der Stadtbücherei Mengen zu sehen sein, die Eröffnung findet am Freitag, 23. September, um 19 Uhr statt. Auch die Begleitveranstaltungen finden in der Bücherei statt.

Wer alles mitmacht

„Seit September 2021 darf die Stadt Mengen sich offiziell Fairtrade-Stadt nennen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Zusammen mit lokalen Partnern wie Einzelhändlern, Gastronomie- und Industriebetrieben, öffentlichen und karitativen Einrichtungen, Kirchen, Schulen und Vereinen würden durch die Fairtrade-Initiative Mengen nicht nur fair gehandelte Produkte beworben und vertrieben, sondern auch verschiedene Aktionen ins Leben gerufen, um sich für die Steigerung des Nachhaltigkeitsgedankens in Mengen einzusetzen.

Ausstellung ist der Auftakt

Den Auftakt zu den Fairtrade-Wochen bildet die Ausstellungseröffnung am Freitag in der Stadtbücherei unter Beteiligung der Jugendmusikschule Mengen sowie Grußworten von Bürgermeister Stefan Bubeck und Michael Kröhne (Fairtrade-Initiative Mengen). Abgerundet wird die Eröffnungsfeier von einer Filmvorführung „Fairtrade in Mengen“, der von der örtlichen Filmproduktionsteam Die Käufer der Träume GbR erstellt worden ist.

Filme laufen in Dauerschleife

Die Ausstellung, zu der eine Wanderausstellung der Firma Weltpartner zum Themenjahr Entwicklungshilfe Burundi und eine Foto-Ausstellung der Firma Fairtrade Deutschland als Wandbilder gehören, wird bis zum 17. Oktober zu den normalen Öffnungszeiten der Bücherei zu sehen sein. Außerdem werden Filme, unter anderem zur Fairtrade-Stadt Mengen, durch die Käufer der Träume in Dauerschleife gezeigt. Der Eintritt zur Ausstellung und allen ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen ist frei.

Tourismus in Afrika

Am Mittwoch, 28. September, findet um 19 Uhr der etwa zweistündige Vortrag „Tourismus in afrikanischen Ländern: Was kaufen wir genau?“ von Ibrahima N’Diaye und Kossi Themanou statt. In der Literatur, im Fernsehen und Radio, aber auch durch Reiseangebote wird Afrika als exotischer, von Hunger und Armut gezeichneter Kontinent gezeigt. Seit 2015 sind mehrere Millionen Menschen mit traurigen Geschichten von diesem Kontinent nach Deutschland gekommen. Darunter befinden sich viele Intellektuelle und Studenten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, dieses Bild von Afrika zu dekonstruieren. Ibrahima N’Diaye, ein Doktorand und Mitarbeiter an der Uni Tübingen, wird mit Objektivität und Neutralität sein Heimatland Senegal vorstellen. Kossi Themanou, Journalist und Filmemacher, wird die unterschiedlichen Facetten vorstellen, die Ghana, Libyen und Mali einzigartig machen.

Fairer Handel als Existenzgrundlage

Michael Kröhne, der bei Weltpartner - einer Fair Trade Genossenschaft mit Sitz in Ravensburg - den Bereich Marketing und Vertrieb leitet, spricht am Freitag, 30. September, um 19 Uhr zwei Stunden lang über „Kaffee aus Burundi - fair und bio für mehr Ernährungssouveränitat“. Burundi ist eines der kleinsten und ärmsten Länder Afrikas. Mehr als 74,3 Prozent der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze, der größte Teil davon sind kleinbäuerliche Haushalte. Burundis wirtschaftliche Entwicklung leidet unter der politischen Instabilität und den regelmäßigen Ernteausfällen - eine Folge des Klimawandels. Vor allem arme Kleinbäuerinnen und -bauern können durch extreme Wetterereignisse wie Dürre und Überschwemmungen schnell ihre Existenzgrundlage verlieren. Michael Kröhne berichtet, wie der Faire Handel, eine langfristige Existenzgrundlage für die Menschen schafft.

Lesung bringt Ruanda näher

„Ich wurde gerettet, damit ich erzählen kann“ heißt die Lesung von Fabien Dushimirimana, die am Freitag, 7. Oktober, um 19 Uhr stattfindet. Der Name Ruanda ist durch den Genozid zwischen Hutu und Tutsi bekannt. Welche Erinnerungen, Traumata und Erlebnisse haben die damaligen Kinder? Wie sieht das Land nach 28 Jahren aus? Diesen und anderen Fragen widmet sich Fabien Dushimirimana anhand der Lektüre von Immaculeé Ilibagizas Autobiografie „Aschenblüte: Ich wurde gerettet, damit ich erzählen kann“. Im Anschluss teilt Fabien Dushimirimana die Erfahrungen seiner Familie während der Zeit des Genozids. Die Teilnehmer werden über Möglichkeiten der fairen und ökologischen Kooperation mit Ruanda informiert. Fabien Dushimirimana ist deutsch-ruandischer Psychologe und leitet zurzeit ein Amt in Deutschland. Seit seiner Jugend in Ruanda ist Fabien passionierter Wanderer und genießt auch die Natur von Süddeutschland, wo er eine zweite Heimat gefunden hat.

Hier geht es um Kaffee und Kakao

Um „Kaffee und Kakao aus Westafrika: Die Kehrseite der Medaille“ geht es bei einem Vortrag von Kafalo Sékongo am Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr. Kaffee und Kakao sind in der europäischen und noch mehr in der deutschen Gastronomie weit verbreitet. Ein Drittel der Weltproduktion von Kaffee- und Kakaobohnen stemmen nur zwei Länder: Côte D'Ivoire und Ghana. Unter welchen Bedingungen dies geschieht ist den meisten Verbrauchern jedoch nicht bewusst. Bei einem abendlichen Austausch ohne Tabus wird Kafalo Sékongo die Realität der afrikanischen Kaffee- und Kakaoproduzenten erzählen. Nach einem Einstieg mit dem Kurzfilm „Wir trinken Blut und Schmerz“ und einer Erzählung mit konkreten Beispielen, wird Sékongo den Teilnehmern Frage und Antwort stehen. Kafalo Sékongo stammt aus Côte D’Ivoire und beschäftigt sich mit Fragen des Globalen Lernens. Fokus seiner Arbeit sind Fragen des Globalen Südens und Migrationsthematiken. Er ist Dozent am Bildungszentrum Bodelshausen sowie Eine-Welt-Fachpromotor beim Informationszentrum EPiZ in Reutlingen.