Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Fahrzeug in der Zeppelinstraße beschmiert. Das teilt die Polizei mit. Mittels weißer Farbe malten die Täter Buchstaben und Linien auf den Lack des Wagens. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch unter 07581 / 48 20 mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.