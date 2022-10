Fahrt an den Lago Maggiore

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren der Pandemie durften wir endlich wieder einen Jahresausflug starten, unser Ziel war der Lago Maggiore. Ende September ging es für fünf Tage in Richtung Schweiz, bei strahlendem Sonnenschein konnten wir die Fahrt durch das Rheintal, den Bernadinotunnel und das anschließende Tessin genießen. Bevor wir unser Ziel Baveno erreichten, gab es noch einen Abstecher auf einer kurvenreichen Passstraße ins romantische Verzascatal mit seinen urigen Steinhäusern, der Klamm mit dem smaragdgrünen Wasser und dem höchsten Staudamm Europas. Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Schiff zu den Barromäischen Inseln Isola Madre, Isola Bella und zur Fischerinsel. Eine interessante Führung durch die unterschiedlichen Paläste der Barromäer, der barocken und italienischen Gärten ließ uns nur staunen. Am Mittwoch ging die Fahrt nach Mailand, wo wir mit einer Führerin die Sehenswürdigkeiten der Stadt gezeigt und erklärt bekamen. Nach dem Abendessen gab es den obligatorischen Abschiedsabend. Das Programm von Lilian, Sketche und Tänze, war wieder toll und unsere zwei Musikanten Gertrud und Ludy heizten mit ihrer Musik zum Singen und Schunkeln ein. Die Stimmung war bestens! Am Donnerstag gab es nochmals eine landschaftlich traumhafte Fahrt zum Comer und Luganer See. Über den St. Bernadino, Via Mala, Heidiland ging die Fahrt am Freitag wieder heimwärts. Ein leckeres Abschlussessen im Hirschen in Ostrach beendete die schönen und erlebnisreichen Tage!