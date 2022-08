Fachkräftemangel bleibt eine Herausforderung

Die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden (Bündnis 90/Die Grünen) war zu Gast bei der Firma Schlösser in Mengen. Der Geschäftsführer Reinhard Adams und die Gesellschafterin Gabriele Günthör-Adams begrüßten die Abgeordnete im Werk II des Unternehmens. Erst kürzlich feierte Schlösser das 125-jährige Firmenjubiläum.

Im Fokus des Austauschs standen laut Pressemitteilung insbesondere die Förderung der lokalen mittelständischen Wirtschaft und die aktuellen Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie die Fachkräftesicherung im ländlichen Raum. Mit Blick auf die Gasversorgungslage und die Inflation erklärt Reinhard Adams: „In unserem Werk II sind wir unabhängig von der Gasversorgung. Im Werk I hingegen benötigen wir Gas für unsere Heizung und sind insofern weiterhin auf externe Gasversorgung angewiesen. Unabhängig davon würde eine Unterbrechung der Gasversorgung für die Wirtschaft insgesamt sicherlich ein sehr großes Problem darstellen.“ In die Zukunft gerichtet sei es gut, dass die Firma Schlösser plant, mit Solar-Parkplätzen am Werk II möglichst viele Flächen zur Erzeugung von Solarstrom zu nutzen, betonte die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden.

Zufrieden zeigt sich das Unternehmen laut Mitteilung mit dem Wachstum des letzten Jahres und mit der Gewinnung zahlreicher neuer Mitarbeiter, vor allem im gewerblichen Bereich. Dazu sei eine intensive Werbekampagne notwendig gewesen. Die Suche nach Fach- und Führungskräften bleibe auch weiterhin eine Herausforderung. Da müsse die Politik die Attraktivität der Region weiterhin im Auge behalten.

„Zu unserem Fest zum 125-jährigen Firmenjubiläum Anfang Juli haben wir bewusst auch die Familienangehörigen unserer Mitarbeitenden mit eingeladen“, so Gabriele Günthör-Adams. „Wir wollten, dass unsere Mitarbeitenden ihren Familienangehörigen, Partnern, Eltern und Kindern ihren Arbeitsplatz und die Schlösser-Produktion mit Stolz zeigen können. Das ist sehr gut angekommen und hat zu vielen intensiven Gesprächen geführt.“

Beim Betriebsrundgang durch das Werk II erhielt die Abgeordnete Andrea Bogner-Unden einen Einblick in die Arbeitsprozesse und in die Anpassung des Unternehmens an die Gegebenheiten des Markts. Neben Arbeitsplätzen im kaufmännischen Bereich und in der Produktion gebe es durch eine neu gebaute Lagerhalle genügend Platz für weiteres Wachstum, heißt es abschließend.