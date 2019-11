Fünf Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß bei Ennetach sind nach Angaben der Polizei drei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr hatte in einer ersten Mitteilung von fünf Verletzten gesprochen. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Sägewerkes Löw. Die beiden Fahrzeuge sind kurz vor 18 Uhr an der Einmündung der Klosterstraße in die B 32 aufeinandergeprallt.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 68-jähriger Citroen Fahrer gegen 17.50 Uhr von Herbertingen kommend nach links in die Klosterstraße abbiegen. Polizeiangaben zufolge übersah er dabei einen aus Richtung Scheer kommenden Renault, so dass die beiden Fahrzeug frontal zusammenstießen. Der Citroen wurde im weiteren Verlauf um 180 Grad gedreht und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Renault kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Im Auto des 68-jährigen Unfallverursachers wird eine 12-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Im Renault wurden sowohl der 51-jährige Fahrer als auch dessen 47-jährige Mitfahrerin leicht verletzt.

Neben der Polizei befanden sich auch vier Rettungswägen, ein Notarztwagen sowie vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Mengen und Ennetach im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn der B32 in Fahrtrichtung Herbertingen halbseitig gesperrt.

Die Feuerwehr Mengen sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte bei der Betreuung und Versorgung der insgesamt fünf Verletzten. Besonderes Augenmerk galt dem in einem der Autos eingebauten Gastank. Die Erkundung der Feuerwehr ergab, dass der Gastank nicht beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird Polizeiangaben zufolge auf 15 000 Euro geschätzt.

