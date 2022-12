Der Abend mit Eva Eiselt und ihrem Programm „Wenn Schubladen denken könnten“ beginnt am Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse je 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Sie können per Mail an info@alte-kirche.info reserviert werden.

Weitere Infos zur Künstlerin und zum Programm gibt es HIER