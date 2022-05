Eva Eiselt in Rulfingen

Am kommende Freitag, 7. Mai, ist Kabarettabend in der alten Kirche Rulfingen. Dort steht ab 20.30 Uhr Eva Eiselt auf der Bühne. Die Veranstalter versprechen einen „wilden Mix aus Kabarett, Theater und kreativem Wahnsinn“. In ihrem neuen Programm „Wenn Schubladen denken könnten“ schlüpft die Künstlerin in mehrere Rollen und führt ihrem Publikum als Philosophin Jessica, Rentner Udo oder Frau aus dem Badischen das Chaos in jedem Alltag vor. Karten zu 15 Euro können unter veranstaltungen@alte-kirche.info reserviert werden. Reservierungen sollten eine halbe Stunde vor Beginn abgeholt werden. Ermäßigungen für Studenten, Schwerbehinderte und Schüler mit Ausweis 13 Euro.