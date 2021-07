Es wird wieder geturnt

Unter der Leitung von Monja Brendle finden ab sofort mittwochs zwei Turngruppen des TV Mengen statt. Die Eltern-Kind-Gruppe und das Kinderturnen werden nacheinander in der Sporthalle der Ablachschule angeboten, interessierte Eltern können sich und ihre Kinder gern noch anmelden.

Von 16 bis 17 Uhr turnen aktuell etwa 20 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren in der Begleitung ihrer Eltern oder eines Elternteils. In der Turnstunde werden oft große und kleine Stationen aufgebaut. Die Eltern werden beim Auf- und Abbau mit einbezogen, selbst die Kleinsten helfen dabei schon super mit. Die verschiedenen Stationen laden ein, zum Klettern, Hüpften, Kriechen, Schaukeln oder Rutschen.

Die Stunde wird gemeinsam im Kreis mit einem Lied begonnen und am Ende auch abgeschlossen. Es gibt eine kurze Erklärung der Stationen. Die Kinder sollen darin gefördert werden, ihre eigenen Lösungsstrategien zur Bewältigung des Parcours zu entwickeln. Schwierigkeiten werden gemeinsam mit der Hilfestellung der Eltern gelöst. Am Ende der Stunde kann fast jedes Kind alle Stationen alleine bewältigen. Daher ist die Begleitung einer vertrauten Person in der Turnstunde verpflichtend, um durch die Führung einer nahestehenden Person und dessen Vertrauen seine Ängste überwinden zu können.

Besonderen Wert legt Monja Brendle in den Stunden auf Motorik, Beweglichkeit, Koordination. Die Kinder sollen am besten barfuß turnen, um auch mit den Füßen einen sicheren Halt zu haben und verschiedene Oberflächen wahrzunehmen.

Im Anschluss wird in der Halle von 17 bis 18 ein Kinderturnen für Kinder im Alter von vier und fünf Jahren angeboten. Diese Stunde findet ohne Eltern statt.