Es ging bei der Aktion nie um Geld

„Wir bringen Mengen zum Leuchten“ - Dieser Titel für die Aktion in Mengen suggeriert ein wenig mehr, als dass es nur um die Stromerzeugung für einen einzigen Weihnachtsbaum geht. Sie ersetzt aber natürlich weder die gesamte Weihnachtsbeleuchtung, noch spart sie große Strom- oder Geldmengen ein. Gut möglich, dass die technische Umsetzung der Stromfahrräder zusammen mit den Kerzen und Windlichtern, die die Verwaltung an Geschäftsleute und Einwohner verteilt hat, sogar mehr gekostet hat, als am Ende eingespart wurde.

Was war Ziel der Aktion?

Ziel der Aktion - und da muss man die Stadtverwaltung in Schutz nehmen - ist nie gewesen, die gebeutelte Stadtkasse zu schonen. Zumal die 8000 Euro, die beim Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung angeblich gespart werden, nur intern anders verrechnet werden. Die Bauhofmitarbeiter wurden ja trotzdem weiter beschäftigt, bloß mit anderen Tätigkeiten betraut.

Mehr Bewusstsein schaffen

Stattdessen wollte man mit diesem eher symbolischen Schritt das Energiesparen an sich in den Fokus rücken. Dem einen oder anderen Weihnachtsmarktbesucher wird sich beim Anblick der für die Beleuchtung strampelnden Menschen sicher noch einmal neu bewusst geworden sein, welche Muskelkraft für eine entsprechende Energiezufuhr nötig ist.

Wer wie die Triathleten eine halbe oder ganze Stunde in die Pedale getreten ist, wird den Strom, der aus der Steckdose in der eigenen Wohnung kommt, vielleicht anders wertschätzen und nicht mehr für so selbstverständlich halten. Wem die Aktion ein wenig albern vorkam, dem sei ein Besuch in der Zentralbibliothek in Utrecht ans Herz gelegt. Dort stehen nämlich sechs Stromfahrräder, mit denen Besucher ihre Tablets oder Smartphones aufladen können.

Diskussionsstoff war es allemal

Für genug Diskussionsstoff hat die Aktion auf jeden Fall gesorgt. Schön wäre natürlich, wenn sie erreicht hätte, dass jeder einzelne seinen Energieverbrauch kritisch betrachtet und vielleicht Stellen mit Einsparpotenzial findet. Stefan Bubeck mag da als Bürgermeister in Sachen kommunaler Weihnachtsbeleuchtung mit gutem Beispiel vorangegangen sein. Für den nach Katar reisender Fußballfan gibt es da allerdings noch Luft nach oben.