Erzieherinnen geben Spieltipps und nähen Masken

Die Schließung aller Kindergärten hat auch das Kinderhaus Mühlgässle in Mengen betroffen. In dieser Zeit sind die pädagogischen Fachkräfte jedoch nicht zuhause geblieben, sondern haben sich vielen verschieden Aufgaben gewidmet. Das teilt die Stadt Mengen in einer Pressemitteilung mit.

An erste Stelle stand hier natürlich die Notbetreuung, in welcher nicht nur Kinder aus dem eigenen Haus, sondern auch aus anderen Einrichtungen betreut wurden. Die Erzieherinnen engagierten auch beim Maskennähen und konnten so der Stadt Mengen über 1000 Masken zur Verfügung stellen.

Des Weiteren gibt es nun eine bunte Vielfalt an Spielideen auf der Homepage der Stadt Mengen www.mengen.de (Bildung, Betreuung, Tipps, Kigatipps) die von den pädagogischen Fachkräften für die Kinder erstellt wurden. Diese werden täglich erweitert. Zudem wurden für alle Kinder und Eltern Briefe ausgeteilt, liegen gebliebene Arbeit aufgearbeitet und das Kinderhaus auf Vordermann gebracht.

„Wir freuen uns schon, wenn hoffentlich bald wieder alle Kinder in das Kinderhaus kommen können“, schließt die Mitteilung.