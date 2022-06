Erstmals führt eine Frau die Schützengilde

Als Oberschützenmeisterin und Vorsitzende führt Melanie Uhl nun für die nächsten vier Jahre die Schützengilde Ennetach. Bei der Hauptversammlung am Sonntag stimmte die Mehrheit für sie. In der Vereinsgeschichte der Ennetacher Schützen ist sie die erste Frau, die Verantwortung für die rund 200 Mitglieder übernimmt. Auch durch die Neubesetzung weiterer Posten hat sich der Altersschnitt des Vorstands deutlich verjüngt und der Verein gut für die Zukunft aufgestellt.

Warum neu gewählt werden musste

Die Neuwahlen waren erforderlich geworden, weil der bisherige Vorsitzende Peter Unrath ein Jahr nach seiner Wahl zum Oberschützenmeister aus persönlichen Gründen wieder zurückgetreten war. Sein Stellvertreter Winfried Uhl hatte die Amtsgeschäfte kommissarisch übernommen. Spannungsgeladen und diskussionsfreudig ging es in der Versammlung zu, deren Wahlen dann von Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart geleitet wurden.

Weil es laut Vereinssatzung nicht möglich ist, dass Winfried Uhl sein Amt behält und gleichzeitig seine Tochter Melanie Uhl zur Oberschützenmeisterin gewählt werden kann, stellte Uhl klar, in diesem Falle sein Amt zur Verfügung stellen zu wollen. Rund 60 Prozent der Wahlberechtigten stimmten schließlich für Melanie Uhl als Oberschützenmeisterin und für eine neue Ära der Schützengilde Ennetach. Gerd Reuthebuch wurde mit 87 Prozent der Stimmen zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Auch weitere Posten vakant

Auch die weiteren Führungsämter wie Schatzmeister und Schriftführer standen zur Disposition. Die Idee, dass sich Winfried Uhl als Schatzmeister zur Wahl stellte, sorgte für Diskussionsstoff. Ob diese Wahl wohl auch, bedingt durch die enge familiäre Konstellation zur Vorsitzenden, rechtens sein möge und den gültigen Vereinsstatuten entsprechen würde. Wolfgang Eberhart kündigte an, dies vom Vereinsregister in Ulm prüfen zu lassen. Von Seiten der Schützengilde werde die zu erwartende Entscheidung des Vereinsregisters zeitnah im Mitteilungsblatt der Stadt Mengen den Mitgliedern schriftlich zugänglich gemacht. Und so wurde Winfried Uhl vorbehaltlich von der Versammlung zum Schatzmeister gewählt.

Mit Newcomer Florian Kleiner besetzt ein neues Gesicht das Aufgabenfeld des Schriftführers. Auch Marcel Laplace ist als Beisitzer neu im Jugendausschuss. In einer Stichwahl konnte Stefan Laplace 60 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und wird zukünftig als Beisitzer die Vorstandschaft bereichern. Sportleiter Dominik Rau, Jugendleiter Helmut Fischer sowie Beisitzer Eugen Schaich wurden alle einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Tolle Entwicklung der Jungschützen

Durch die anstehenden Wahlen fielen die Rechenschaftsberichte der einzelnen Spartenleiter, die laut Protokoll anstanden, eher spärlich aus. Die gut bestellte Vereinskasse, verdiente den entsprechenden Applaus. Mit sportlichen Höhepunkten und mit der tollen Entwicklung seiner Jungschützen konnte Jugendleiter Helmut Fischer punkten.

Sportleiter Dominik Rau ließ die Versammlung wissen, dass mit Anja und Silke Fischer zwei aktive Schützinnen der Schützengilde einmal mehr auf internationaler Ebene erfolgreich waren. Es sei beinahe unvorstellbar, dass die beiden ein beständiger Teil ihrer Nationalmannschaften sind und somit die Schützengilde Ennetach weit über die Bundesgrenze hinaus würdig vertreten.

Geehrte Mitglieder

Für langjährige Mitgliedschaft in der Schützengilde sowie dem Württembergischen Schützenverband und Deutschen Schützenbund erhielten einige Mitglieder Urkunde und Ehrennadel:

zehn Jahre: Robert Colditz, Jürgen Kretzer, Wolfgang Krämer und Stefan Moß

15 Jahre: Peter Brendle und Patrick Seel

20 Jahre: Luca Buhmann, Monika Heim und Peter Unrath

25 Jahre: Hinrich Reents und Claus Münch

40 Jahre: Dieter Göggel, Walter Strobel und Winfried Uhl

Klara Baumgärtner, Hans Stützle und Franz Praha wurden von der Versammlung der Schützengilde einstimmig zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt.