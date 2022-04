Erstkommunion in der Liebfrauengemeinde

Am Weißen Sonntag haben diese Kinder in der Liebfrauengemeinde in Mengen das Fest ihrer Erstkommunion gefeiert, teilt die Kirchengemeinde mit. Der Wunsch an die Kinder sei, dass sie im Kleinen bereits „Großes“ sehen, auf die leisen Töne hören können, und am Tisch des Herrn offen, frei und fähig werden. Kommenden Samstag bereits sind die Kinder alle zu den Ministrantinnen und Ministranten eingeladen. Um 16 Uhr gehe es ums Kennenlernen bei Spiel, Kaba und Kuchen. So soll das Fest nachreifen und im eigenen Leben Wurzeln schlagen.