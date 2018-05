Erstklässler gestalten ihre eigenen Masken

Krumme Hexennasen, scharfe Löwenzähne, dicke Augenbrauen und zottelige Mähnen: Unter der Anleitung von Torsten Rahn von der Mengener Narrenzunft haben Erstklässler der Ablachschule sich eigene Masken für die Fasnet gestaltet. Sie haben so viel Energie und Kreativität hineingesteckt, dass die Kinder sie nun auch beim Umzug am Sonntag präsentieren dürfen.

„Das ist wirklich ein tolles Projekt“, schwärmt Lehrerin Andrea Wetzel. Sie war gleich einverstanden, als Torsten Rahn mit der Idee auf sie zukam, mit der Klasse seiner Tochter Ronja Masken von Anfang bis Ende selbst herzustellen. Sie holte sich bei den Eltern die Erlaubnis ein und bat um einen kleinen Beitrag zur Deckung der Materialkosten. Im Unterricht hat sie mit den Kindern die Tradition der Masken und das Fasnetsbrauchtum besprochen, bevor es mit Torsten Rahn in die kleine schulinterne Werkstatt ging.

„Die Familien müssen zur Fasnet nicht alles kaufen“, findet Rahn. „So vieles lässt sich einfach selbst machen.“ Wenn man weiß, wie es geht. „Ich wäre auf jeden Fall an der richtigen Mischung für die Pappmaschee-Masse gescheitert“, gibt Andrea Wetzel zu. „Ich hätte Angst gehabt, dass das Material nicht hält und die Kinder dann ganz enttäuscht sind.“ Torsten Rahn bringt da langjährige Erfahrung mit. Schon vor zehn Jahren hat er für seinen Sohn auf diese Weise eine erste kleine Maske gemacht. „Zeitung bindet den Kleister nicht gut genug“, erklärt er. „Ich brauche 30 Rollen Klopapier und schon geht’s.“ Die auf diese Weise entstandene Pampe lässt sich formen wie Knete und von den Kindern auf Kopfformen aus Styropor streichen.

Große Augen hat Lehrerin Andrea Wetzel gemacht, mit wie viel Ausdauer die Kinder in den vergangenen Wochen bei der Sache gewesen sind. Ganz geduldig haben sie Nase, Kinn und Augen geformt und ihre Masken mit viel Liebe und Geduld angemalt. „Ich hätte da eher mal einen Durchhänger erwartet“, sagt sie. Stattdessen hätten die Kinder die Schulung ihrer Feinmotorik sehr gut angenommen. „Wenn man sieht, wie vorsichtig sie mit ihren Masken umgehen und wie stolz sie sind, dass sie fast alles selbst gemacht haben, ist das richtig toll.“

Damit die Kinder die Faszination mithilfe einer Maske in eine andere Rolle zu schlüpfen auch am eigenen Leib erfahren können, nehmen einige von ihnen am Sonntag beim Umzug durch die Mengener Innenstadt teil. „Wenn ihnen dann noch die Zuschauer zujubeln, werden sie vor Stolz platzen“, prophezeit Wetzel.