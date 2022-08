Erster Schultriathlon nach Corona ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rund um das Gelände des Mengener Freibades fand Ende Juli der 21. Schultriathlon der Sonnenlugerschule in Kooperation mit Mengenes Triathleten statt. Im Rahmen des Tritahlons fand auch wieder das Special Race und das Landesfinale Jugend traniert für Olympia statt. Verantwortlich für die Gesamtorganisation war Björn Breimaier.

Insgesamt waren 277 Sportler am Start. 203 Schülerinnen und Schüler starteten beim Schultriathlon, 19 Teams aus jeweils einem Mitarbeiter der OWB und einem Schüler der Sonnenlugerschule stellten das Starterfeld des Special Race. Im abschließenden Landesfinale kämpften fünf Teams um das Bundesfinale in Berlin. Einen Großteil des Starterfeldes stellten die Schulen aus Mengen, Hohentengen und Scheer. Für den reibungslosen Ablauf waren neben dem Team aus Lehrkräften die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sowie das Bäderteam des Freibades verantwortlich. Die medizinische Betreuung übernahm erneut das Team der Sportmedizin der SRH-Klinik Sigmaringen unter Leitung des Kreissportarztes Rüdiger Hennig. Über 60 Schülerinnen und Schüler der Sonnenlugerschule sowie 15 Jugendliche von Mengens Triathleten sorgten als Streckenposten, bei der Zielverpflegung und an den Absperrungen für einen geordneten Wettkampfablauf.

„Jeder der ins Ziel kommt ist ein Sieger!“ - dieses Wettkampfmotto galt auch beim ersten Triathlon nach der Coronazeit. Damit wieder jeder Finisher ein T-Shirt erhalten konnte, engagierten sich erneut mehrere Sponsoren. Der Dank geht an Firma Reisch Bad Saulgau, Volksbank Mengen, Schneider Schirme, Kreissparkasse Mengen, die Firmen Schösser, Schunk, UF Gabelstapler, Gaggli Nudelhaus sowie an Eberhardt Haustechnik, die AOK, Optik Buck, Stadtwerke Mengen, Autohaus Lehleiter, Therapeutikum Mengen und Gipser und Stuckateur Kaufmann.

Zur Siegerehrung kamen Vertreter der Firmen und Bürgermeister Bubeck, der den tollen Sportgeist der Teilnehmer lobte. Die sechs Bestplatzierten der jeweiligen Startgruppen erhielten Sachpreise und Pokale, die im Technikunterricht hergestellt wurden. Sieger des abschließenden Landesfinales und somit qualifiziert für das Bundesfinale in Berlin wurde die Schulmannschaft des Gymnasium Mengen.