Erste Schritte-Challenge in Mengen erfolgreich beendet

Bei der Stadt Mengen hieß es vom 22. März bis zum 11 April „Jeder Schritt zählt!“. Dies war das Motto der ersten Schritte-Challenge, einer Aktion der Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlichen Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW), um den Fußverkehr in den teilnehmenden Kommunen aktiv zu stärken.

Auch in Mengen haben über 40 Mitarbeitende über einen Zeitraum von drei Wochen weit über 1,5 Millionen Schritte gesammelt – auf dem Weg zur Arbeit und in der Freizeit, auf Spaziergängen und beim Joggen. Über eine kostenlose App konnten die Teilnehmenden täglich Schritte für ihr Team zählen. Mit der Aktion stärkt die Stadt Mengen nicht nur die körperliche und mentale Gesundheit der Mitarbeitenden, sondern schafft auch eine Sensibilisierung für die Belange des Fußverkehrs.

Bürgermeister Stefan Bubeck, der selbst als Teil seines Teams knapp 175 000 Schritte zurückgelegt hat, freute sich sehr über diese erfolgreiche Teilnahme an der Schritte-Challenge. „Zufußgehen ist neben dem Fahrradfahren nicht nur die umweltfreundlichste Art der Fortbewegung, sondern als regelmäßige körperliche Aktivität auch elementar für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden.“

Insgesamt nahmen 21 AGFK-Kommunen in ganz Baden-Württemberg an der Aktion der Schritte-Challenge teil. In allen drei Laufzeiten wurden von den insgesamt 381 Einzel-Teams 589 Millionen Schritte gemacht, das entspricht einer neunfachen Umrundung der Erde oder einmal der Strecke von der Erde bis zum Mond. In Mengen wurden über 1,5 Millionen Schritte zurückgelegt, jeder Teilnehmende ist im dreiwöchigen Aktionszeitraum im Durchschnitt knapp 185 000 Schritte zu Fuß gegangen.

Spitzenreiter in Mengen waren neben den Hausmeistern, allen voran Erika Krist (Platz 1 im Gesamt-Ranking mit über 460 000 Schritten), Felix Kugler (Platz 5), Holger Mayer (Platz 8) und Frank Lange (Platz 10). Auch die Stabsstelle des Bürgermeisters konnte mit Tanja Japs einen Platz auf dem Siegertreppchen erreichen (Platz 2). Das Kinderhaus Mühlgässle kam, wie die Hausmeister, mit vier Platzierungen unter den ersten 10 des Rankings: Sybille Speh (Platz 3), Andrea Jakob (Platz 6), Isabell Stengele (Platz 7) sowie Sarah Widmann (Platz 9). Platz 4 im Gesamt-Ranking ging an die Leiterin des Hochbauamtes Cornelia Hund.