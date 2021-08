Erst mit der Bahn, dann mit Eseln unterwegs

Die Lebenswelt der Biber erkunden, mit Eseln spazieren, den Alltag einer Frau im 19. Jahrhundert kennenlernen oder an einer Führung auf dem Campus Galli teilnehmen. All diese Dinge können Interessierte an den kommenden Sonntagen bequem mit einer Anreise mit der Biberbahn kombinieren. Weil allerdings nicht jedes Angebot an jedem Sonntag gemacht wird, lohnt es sich, diesen Überblick aufzubewahren oder bei Bedarf den Veranstaltungskalender auf der Homepage der Biberbahn aufzurufen. Anmeldungen sind teilweise erforderlich.

Auch, wenn die Biberbahn an den Sonntagen mehrmals am Tag zwischen Stockach, Meßkirch und Mengen auf der zu diesem Zweck reaktivierten Strecke der Ablachtalbahn unterwegs ist, wollen die Aktivitäten auf den Fahrplan abgestimmt sein. Fahrräder können kostenlos mitgenommen werden.

Eine Familienführung über den Campus Galli gibt es am Sonntag, 22. August, um 11 Uhr. Das Gelände der Klosterstadt kann von Meßkirch aus mit dem Regiobus 600 erreicht werden. Hier findet auch am 10. Oktober (ebenfalls um 11 Uhr) eine Klosterführung im Rahmen der Klostererlebnistage statt.

Auf die Spuren der Biber können sich Interessierte am 29. August und 19. September begeben. Jeweils um 9.45 Uhr starten gleichnamige Führungen durch das Naturschutzgebiet Sauldorfer Seen.

Am 26. September geht es um 10 Uhr mit der Themenführung „So wichtig wie heute das Internet! – Meßkirch und die Ablachtal-Bahnlinie im 19. Jahrhundert” weiter. Die Teilnehmer erfahren am Beispiel Meßkirchs, wie entscheidend sich die Welt damals in Deutschland durch den Bau der Eisenbahn verändert hat. Während der Führung berichtet eine Frau des 19. Jahrhunderts authentisch von ihrem Leben in Meßkirch. Eine weitere Führung findet am 3. Oktober um 13.30 Uhr statt.

Mit den lustigen Langohren des Esel- und Schafhofs Sauldorf-Boll werden zwei gemütliche Wanderungen durch das Naturschutzgebiet der Sauldorfer Seen angeboten. Sie finden am 19. September und 3. Oktober jeweils um 11.45 Uhr statt. Dabei dürfen die Kinder abwechselnd auf den Eseln reiten und die Erwachsenen die geselligen Tiere rund um die Seen führen.

Laut einer Pressemitteilung der Tourist-Information der Stadt Meßkirch laden außerdem gemütliche Gasthöfe zum Verweilen ein. Häufig würden Bahnreisende gegen Vorlage eines gültigen Tagestickets eine Vergünstigung erhalten.

Welche Veranstaltungen etwas kosten und wie man sich am besten anmeldet, können Interessierte unter www.biberbahn.de abrufen.