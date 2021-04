Erst bedroht er seine Lebensgefährtin, dann die Polizei

Einem 31-Jährigen ist in Mengen nach mehrmaliger aggressiver Gewalt ein Platzverweis erteilt worden. Wie die Polizei mitteilt ist der Mann schließlich nach körperlichen Angriffen auf Polizeibeamte am späten Montagnachmittag in Gewahrsam genommen worden. Bereits im Vorfeld war es zu heftigen Streitigkeiten mit seiner Lebensgefährtin gekommen, die er im weiteren Verlauf äußerst aggressiv bedrohte und beleidigte. Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten wurde der Beschuldigte ebenfalls handgreiflich, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von rund zwei Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung und wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.