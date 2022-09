Erfolgreicher Kinderkleider-Basar in Mengen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 10. September konnte in Mengen der zweite Basar für Baby- und Kinderkleider in diesem Jahr stattfinden. Zwischen 14 und 16 Uhr konnten im katholischen Gemeindehaus in Mengen zahlreiche Eltern Kleidung, Spielzeug, Bücher und vieles weiteres von anderen Eltern abkaufen. Circa 25 Verkäufer:innen haben sich die Mühe gemacht, alle Sachen, die sie selbst für ihre Kinder nicht mehr benötigen, mit Preisen zu versehen und ansprechend zum Verkauf darzubieten.

Bereits um 13.30 Uhr haben viele werdende Eltern die Chance genutzt, schon etwas früher stöbern zu dürfen, um das Richtige für das Ungeborene zu finden. Kurz vor 14 Uhr warteten dann bereits viele andere Eltern darauf, nach für sie passenden Dingen suchen zu dürfen. Gebrauchte Kleidung zu kaufen ist nicht nur finanziell ein Vorteil, auch der Gedanke der Nachhaltigkeit bewegt viele Eltern dazu, auf dem Basar einzukaufen. Man kann die Sachen dort direkt sehen und mit dem Verkäufer ins Gespräch kommen. Natürlich gab es auch Getränke, Kaffee, Kuchen und Torten. Viele nutzten auch die Möglichkeit, die Kuchen mit nach Hause zu nehmen.

Beeindruckend war auch, wie viele Kinderkleider, Helme und Schulranzen im Anschluss an die christliche Sozialstiftung Hohentengen für ukrainische Flüchtlinge gespendet wurden. „Für Verkäufer und Einkäufer war der Basar in jedem Fall eine gute Sache“, findet das Organisationsteam aus den Krabbelgruppen der katholischen Kirchengemeinde Mengen. Deshalb läuft jetzt schon die Planung für den nächsten Kinderkleider-Basar. Dieser wird gleich Anfang März 2023 stattfinden. Das Team wägt gerade ab, die Location zu wechseln, um Platz für mindestens doppelt so viele Verkäufer zu schaffen. Die Krabbelgruppen Mengen freuen sich schon jetzt auf alle Verkäufer:innen und Einkäufer:innen beim Frühlingsbasar 2023 in Mengen. Abschließend möchte sich das Team bei allen ganz herzlich bedanken, die mit einem Kuchen oder ihrer tatkräftigen Mithilfe dafür gesorgt haben, dass der Basar rundum gelungen ist. Der Erlös kommt den Krabbelgruppen der katholischen Kirchgengemeinde Mengen zugute.