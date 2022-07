Erfolgreiche Spieltage für den SC Mengen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein nahezu perfektes Wochenende liegt hinter den Spielerinnen und Spielern des SC Mengen. Am ersten Juliwochenende konnten fünf von sieben Mannschaften den Spieltag für sich entscheiden.

Besonders deutlich gewannen dabei mit einem 9:0 jeweils die erste Damen- und Herrenmannschaft. Die Damen spielten in Ochsenhausen und bereits nach den Einzeln war klar, dass der Spieltag an die Damen aus Mengen ging. Wie an dem Juliwochenende musste zwar der Hitze getrotzt werden, was die Leistung der Damen jedoch nicht beeinträchtigte. Mit dem Sieg in der Tasche fuhren die Damen im Mannschaftsbus nach Hause und verfolgten auf dem Weg noch den Sieg der Bad Saulgauerin Tatjana Maria im Wimbledon Achtelfinale im Live-Ticker, was die ohnehin schon gute Stimmung noch potenzierte.

Die Herren spielten auf der Anlage des TC Herbertingen und mit lediglich einem Satzverlust in den Einzeln gingen auch sie als klare Sieger des Spieltages vom Platz.

Etwas spannender machten es in der ersten Juliwoche die Jüngsten im Verein, die gemischte U15 Mannschaft. Am Freitag, 1. Juli waren sie bei der TA SV Eberhardzell zu Gast. Glücklicherweise hatte das Wetter sich pünktlich zum Spielbeginn wieder beruhigt und das Spiel konnte uneingeschränkt stattfinden. Nach den Einzeln stand es 2:2 und die Junioren standen unter Druck, beide Doppel gewinnen zu müssen. Dieser Aufgabe waren sie gewachsen und so gewannen sie den Spieltag mit einem 4:2.

Einen 4:2 Sieg konnten auch die U18 Juniorinnen und Junioren auf heimischer Anlage gegen die SG Aulendorf erreichen.

Den spannendsten Spieltag jedoch erlebten am Sonntag die Damen aus der zweiten Mannschaft. Verletzungsbedingt konnte nicht die gewohnte Besetzung antreten. Doch mit den Ersatzspielerinnen Nicole Eberhardt, Helene Gallauer, Birgit Heissel und Karin Burth bekam die Mannschaft tatkräftige Unterstützung. Nach den Einzeln stand es 3:3 und so mussten die Damen im Doppel den Spieltag für sich entscheiden. Am Ende lautete das Endergebnis 5:4 für die Damen aus Mengen.

Leider geschlagen geben mussten sich dieses Wochenende die Damen 40 und die Damen 60, welche beide in der Verbandsstaffel spielen und jede Woche gegen dementsprechend starke Gegnerinnen antreten müssen. Die Herren 70, die ebenfalls in der Verbandsstaffel spielen, sind allerdings nach zwei Spieltagen immer noch ungeschlagen und belegen derzeit den zweiten Tabellenrang.