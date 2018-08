Ennetacher sind flexibel und bieten auch Glühwein an

Das Ennetacher Dorffest hat am Wochenende viele Gäste angelockt. Während die Mitglieder der Dorfgemeinschaft als Veranstalter am Samstagabend froh um die Zelte waren, in denen trotz des Temperatursturzes gut gefeiert werden konnte, kam am Sonntag die Sonne heraus und bescherte allen angenehmes Festwetter. „Wir sind insgesamt sehr zufrieden“, sagte David Hoheisel am Sonntagmittag stellvertretend für die Gemeinschaft.

Mit dem tempogeladenen Marsch „Auf zum Start“ des ungarischen Komponisten Horváth Gábor hatte der Musikverein Ennetach das Fest am Samstagabend eröffnet. Zwei gezielte Holzhammerschläge und Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck hatte den Fassanstich hinter sich. Die ersten Krüge füllte er dann auch gleich selbst, mit Unterstützung von Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart und den beiden organisierenden Stadträten Emil Magino und David Hoheisel. Die dankten der Stadtverwaltung, dem Bauhof und den Stadtwerken auch sogleich, dass die Infrastruktur mit Beleuchtung, Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung für den Festplatz nun bestens geregelt ist. Natürlich gab es auch dankende Worte für die Sponsoren, ohne die das Fest finanziell nicht zu stemmen sei: Elektrotechnik Böll, Ingenieurbüro Koschmieder, Kreissparkasse und Volksbank, Bauunternehmen Löffler und das Nudelunternehmen Buck.

Zelte werden gut angenommen

Mit Zelten und Ständen sind wie in den Jahren zuvor alle ortsansässigen Vereine auf dem Festgelände aktiv vertreten. Für die Vereinsmitglieder im Ausschank galt am Samstag dasselbe wie für die Gäste: Auf die ungewohnt kühlen Witterungen reagieren und warm anziehen. Lara und Caroline hatten gleich Wintermützen aufgesetzt und beim Ennetacher Sportverein passte man sich ganz flexibel mit Glühwein und Glühmost an das Wetter an.

„Zum Glück haben wir verschiedene Zelte aufgebaut, die waren am Abend natürlich alle voll, weil es draußen einfach zu kalt gewesen ist“, sagte Joachim Gäbele. Jugendliche und junge Erwachsene zog es ab 22 Uhr sowieso in den Schuppen am Sportplatz, in dem die Pfadfinder Musik auflegten und zum Tanz einluden.

„Für unseren Sponsorenlauf ist das Wetter eigentlich ziemlich perfekt“, sagte Barbara Trunz, Leiterin des Kindergartens St. Christopherus, am Sonntag. „Wenn es zu warm ist, müssen wir viel mehr darauf achten, ob die Kinder genug getrunken haben und sich nicht überanstrengen.“ Einmal das Ziel vor Augen, dass es bei zehn gelaufenen Runden mit je 100 Metern ein knallgrünes Halstuch gibt, wuchsen nämlich einige kleine Läufer über sich hinaus. „Wir hatten heute schon ein tolles Gaggli-Team von mehreren Familien am Start und auch die jungen Triathleten sind einige Runden gelaufen“, sagt Trunz. Weil sich Eltern und andere aquirierte Sponsoren nicht lumpen ließen, wird am Ende sicher wieder eine stolze Summe zusammengekommen sein. Die eine Hälfte soll für Kindergartenprojekte verwendet werden, die andere soll für Kinder in der Republik Moldau bestimmt sein, die ohne Eltern und in schlimmen Verhältnissen aufwachsen müssen.

Nicht nur bei vielen Ennetachern, auch bei vielen Familien aus der Region blieb am Sonntagmittag die Küche kalt. Stattdessen traf man sich beim Fest, zuerst zum Mittagessen und im Anschluss auf Kaffee und Kuchen oder Bier und Wein.