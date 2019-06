Ennetacher sammeln historische Bilder

Zum großen Jubiläum „1200 Jahre Ennetach“ wird es eine Ausstellung zur Ortsgeschichte im Foyer des Bürgerhauses geben. In einer großen Gemeinschaftsarbeit haben Bürger zusammen mit Armin Franke Bilder zusammengetragen, eingescannt, archiviert und vor allem beschriftet. Der Heimat- und Geschichtsverein unterstützt logistisch und organisiert die Ausstellung.

Der Mengener Ortsteil wird das Buch, das Franke mit vielen Bildern gestaltet hat, herausgeben. Vernissage und Buchvorstellung finden am Samstag, 6. Juli, um 16 Uhr im Foyer des Bürgerhauses statt. Anschließend beginnt das traditionelle Gartenfest – zum Auftakt der Jubiläums-Festwoche.

Zwei Jahre Sammelarbeit

Schon vor rund zwei Jahren hat Armin Franke begonnen, alte Bilder und Dokumente über Ennetach zu sammeln. Eigentlich aus einer Idee heraus: Er wollte eine Schützenscheibe gestalten, auf der eine Ansicht von Ennetach um 1900 im Hintergrund zu sehen gewesen wäre. Aber er fand kein Bild. Bis er endlich eins bekam, das genau seinen Vorstellungen entsprach. Dies war die eigentliche Gründung von einem spannenden Archiv, das jetzt zum Jubiläum gut gebraucht wird.

Vor einem dreiviertel Jahr rief das Festkomitee die Ennetacher auf, Bilder zur Verfügung zu stellen, damit eine Ausstellung gemacht werden kann. Nach und nach brachten Bürger Franke ihre Bilder. Manchmal lose in Schuhschachteln, manchmal in Familienalben eingeklebt. Sorgfältig scannte er alle ein und speicherte sie. Er druckte sie aus und gab die Bilder zurück, zusammen mit Mappen, in denen er die in DIN A4 ausgedruckten Fotos eingelegt hatte. Die Ennetacher sollten darauf schreiben, wer auf den Bildern zu sehen ist. Die „Senioren-Detektive“ – vor allem ältere Frauen – haben sich immens engagiert. Sie sind zusammengesessen, haben die vergrößerten Bilder genau angeschaut und miteinander herausgefunden, wer alles drauf ist, wann es zu welchem Anlass aufgenommen wurde. „Das Gedächtnis der Senioren ist sehr gut und für diese Arbeit unentbehrlich. Sie wissen noch so viel“, erklärt Armin Franke.

Mehr als 2000 Fotos

Inzwischen sind mehr als 2000 Fotos zusammengekommen. Franke hat eine Cloud eingerichtet, um ausreichend Speicherkapazität zu schaffen. Damit ist die Archivierung systematisiert, das Forschen möglich und der Fortbestand gesichert. Die Fotos bilden ein großes Puzzle: Stück für Stück ergeben sie ein großes Ortsbild, das viele Geschichten erzählt. Bilder von Menschen und Familien, Bilder von Vereinen und der Fasnet, Gebäude und Handwerk zeigen das Dorfleben. Das Vergrößern der Bilder und der systematische Vergleich führen zu neuen Erkenntnissen.

Zur Ausstellung werden rund 350 Fotos in den Bilderrahmen des Heimat- und Geschichtsvereins präsentiert. In Vitrinen werden die kostbaren originalen Urkunden gezeigt: Schenkungsurkunden aus dem Mittelalter, zum Beispiel. Auch die Ennetacher Statuten von 1420 bis 1450: Darin sind das Zusammenleben und die Nachbarschaft geregelt und Geldbußen für Untaten festgelegt.

Sechs verschiedene Schreiber haben an diesem Regelwerk gearbeitet, weiß Armin Franke. Von 1838 sind die ersten Plakate der Theateraufführungen im Adler da: von Hand geschrieben, beeindruckend. Der große Umschlag der Mobilmachung von 1914: Dort waren die Stellungsbefehle drin der Ennetacher Männer, die in den Krieg mussten. Es wird spannend sein, diese Ausstellung zu besuchen und in vielen Gesprächen miteinander sich der Geschichten des Ortes zu erinnern.