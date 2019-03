Ennetacher Luftpistolenschützen steigen in Landesliga auf

Die Luftpistolenmannschaften der Schützengesellschaft Tübingen (Meister der Bezirksoberliga Neckar), der Schützengilde Rottweil (Meister der Bezirksoberliga Schwarzwald/ Hohenzollern) und der Schützengilde Ennetach (Meister der Bezirksoberliga Oberschwaben) haben in Altheim/Weihung die Relegation um den Aufstieg in die Landesliga Süd geschossen. Die Ennetacher Luftpistolenschützen haben sich letztlich klar und verdientermaßen durchgesetzt.

Bei der Relegation schießen in zwei Durchgängen jeweils fünf Schützen jeder Mannschaft ein 40-Schussprogramm. Gut vorbereitet und nach einem gemeinsamen Frühstück ging die Ennetacher Mannschaft in den ersten Durchgang. Die mit Abstand jüngste Mannschaft der drei Relegationsmannschaften ging sofort sehr konzentriert an ihre Aufgabe heran und beendete in der Besetzung Jonas Hornig, 375 Ringe, Kevin Franke, 363 Ringe, Enrico Schaich, 360 Ringe, Silke Fischer, 354 Ringe, und Lioudmila Rau, 331 Ringe, mit 1783 Gesamtringen den ersten Durchgang. Dies bedeutete die Halbzeitführung, da die Tübinger 21 Ringe und die Mannschaft aus Rottweil gar 64 Ringe weniger als die Ennetacher erreicht hatten.

Die Mannschaften aus Tübingen und Rottweil gingen mit denselben Schützen in den zweiten Durchgang, während Ennetachs Trainer Armin Franke das Auswechselkontingent voll ausschöpfte und mit Natalie Rau und Jakob Bleicher zwei neue Schützen an den Start brachte. Der zweite Durchgang war sehr eng und an Spannung kaum zu überbieten, doch mit den Ergebnissen von Jonas Hornig, 363 Ringe, Natalie Rau, 358 Ringe, Silke Fischer, 356 Ringe, Lioudmila Rau, 344 Ringe, und Jakob Bleicher, 341 Ringe, erzielten die Ennetacher auch im zweiten Durchgang die höchste Ringzahl, sechs Ringe vor Tübingen und zwölf Ringe vor Rottweil. Mit 3545 Ringen gewannen die Luftpistolenschützen aus Ennetach die Relegation, obwohl sie in der Relegation auf ihren Mannschaftführer Markus Hüglin verzichten mussten. Nach dem Aufstieg vor zwei Jahren in die Bezirksoberliga ist dies ein weiterer sehr großer Erfolg für die Ennetacher Luftpistolenschützen.

Nach einer kurzen Verschnaufpause werden die Ennetacher Schützen in den nächsten Wochen und Monaten versuchen, sich über die Bezirksmeisterschaft und Landesmeisterschaft in hoffentlich großer Anzahl in ihren Altersklassen für die Deutschen Meisterschaften in München zu qualifizieren, bevor im Herbst die große Herausforderung in der Landesliga Süd ansteht.