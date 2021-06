Ennetacher haben viele Ideen für ihren Ortsteil

Interessierte Einwohner des Ortsteils Ennetach haben sich zu einem digitalen Stammtisch getroffen. Auch wenn die persönliche Begegnung durch nichts zu ersetzen ist, bot diese Bildschirmrunde Gelegenheit, sich ohne Infektionsrisiko treffen und austauschen zu können. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wurden Bauplätze und Wohnraum, Verkehrssicherheit, Treffpunkte und die Integration von Zugezogenen thematisiert.

Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart hatte über Briefkastenverteilung ganz Ennetach zu diesem Stammtisch eingeladen. Mit von der Partie waren Nikolai Hepp, Bereich Soziales der Stadt Mengen, und Johanna Benz-Spies, Beraterin der Stadt Mengen in Quartiersentwicklungsprojekten. Ähnlich wie die anderen Teilorte möchte auch Ennetach mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber ins Gespräch kommen, was das Leben in Ennetach positiv prägt und wie weitere Maßnahmen das Miteinander fördern können.

Abwanderung verhindern

Die Frage: „Wenn ich mir für Ennetach etwas wünschen dürfte, würde ich….“ führte schnell zu einem lebendigen Austausch. Bauplätze für Einheimische, bezahlbarer Wohnraum für Jung und Alt sowie die Schaffung attraktiver Arbeitsplätze nach Ausbildung und Studium könnten nach Meinung der Teilnehmenden dazu beitragen, der Abwanderung der 20- bis 30-jährigen Menschen entgegenzuwirken. Gerade diese Personengruppe verlässt den ländlichen Raum oft nur, wenn Perspektiven für eine stabile Wohn- und Einkommenssituation fehlen. Dabei sind in Ennetach schon zahlreiche gute Rahmenbedingungen vorhanden: ausreichende Kita-Plätze sowie alle Schulformen sind in unmittelbarer Nähe. Auch die Einkaufsmöglichkeiten seien hervorragend.

Handlungsbedarf sahen die Anwesenden bei Lärmschutz und Verkehrssicherheit. Häufig würde der Schwerlastverkehr aufgrund fehlerhafter Internetinformationen mitten durch Ennetach geleitet werden. Bessere Fußgängerüberwege an vielbefahrenen Stellen böten Schutz für Kinder und Senioren. Hier war am Ende die einhellige Meinung, dass durch den Austausch gute Netzwerke entstehen könnten, die sich für Aktionen zusammenschließen. Dazu passte auch der Vorschlag, Neubürger künftig noch bewusster in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Ein kleiner Spielplatz im Neubaugebiet könnte als „Treffpunkt“ dienen.

Treffpunkte unter freiem Himmel

Wer keine Zeit hatte, an dem Stammtisch teilzunehmen, hatte mit einem Fragebogen die Möglichkeit, seine Punkte trotzdem einzubringen. Auch Jugendliche hatten davon Gebrauch gemacht. Wolfgang Eberhart freute sich sehr über den Rücklauf und brachte den Wunsch nach einem Jugendtreffpunkt im Freien vor. Auch einen Slogan für den neuen Quartiersentwicklungsprozess hatte sich jemand ausgedacht: „Gemeinsam im Ort sind wir stark!“

Was den Einwohnern an Ennetach besonders gefällt: der Zusammenhalt im Ort, die umfassende Vereinsstruktur, die idealen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und der Ennetacher Berg standen ganz oben auf der Liste. Aber auch die Belassung des Friedhofes direkt neben der Kirche mitten im Ort fördere das soziale Miteinander im Ort und böte dem natürlichen Lebenszyklus Raum.

So geht es weiter

Die fachliche Begleitung des Prozesses durch Johanna Benz-Spies in den kommenden zwei Jahren ist nach erfolgreicher Antragstellung beim Landesförderprogramm Quartiersimpulse gesichert. Die Städte Mengen und Scheer hatten Ende 2020 als kommunaler Verbund ihre Quartiersentwicklungsidee mit dem Titel „MenSchenRäume“ beim Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration eingereicht.

Eberhart lud zum kritischen Austausch ein und machte deutlich, dass er sich sehr freuen würde, wenn am nächsten Gespräch noch mehr Personen und Institutionen teilnehmen würden. In der Verabschiedung zeigte sich der stellvertretende Ortsvorsteher und Stadtrat, Thomas Rädle, angenehm überrascht von der lebendigen Austauschrunde. „Ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung dieses Prozesses.“