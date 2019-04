Ennetach: Kindergarten bekommt den Zebrastreifen

Eine Rechtsänderung macht es möglich: Obwohl die Kastellstraße in Ennetach eigentlich nicht stark genug von Autos und Fußgängern frequentiert wird, um einen Fußgängerüberweg zu rechtfertigen, wird es jetzt doch einen Zebrastreifen geben. Rund zehn Jahre lang haben sich Bürger dafür eingesetzt, dass Fußgänger sicherer über die Straße kommen. Eingerichtet werden soll der Fußgängerüberweg am Kindergarten St. Christopherus.

Ortschaftsrat Horst Reinauer ist einer von den Ennetachern, die in dieser Sache nicht locker gelassen haben. 500 Unterschriften wurden gesammelt und immer wieder das Landratsamt zu Verkehrsschauen überredet. Weil die Kastellstraße Kreisstraße ist, entscheidet nämlich die untere Verkehrsbehörde über die Einrichtung eines Zebrastreifens. 2010, 2012 und 2014 hatten solche Verkehrschauen mit Vertretern von Landratsamt, Stadt und Polizei stattgefunden. Immer mit demselben Ergebnis: Gemessen am Verkehrsaufkommen sind zu wenige Fußgänger unterwegs und diese überqueren die Fahrbahn auf der ganzen Länge der Kastellstraße, sodass sich auch der Standort eines Überwegs nicht festlegen ließe.

Änderung der Voraussetzungen

Nach der letzten Absage vonseiten des Landratsamts wurde das Thema bei der Stadtverwaltung zu den Akten gelegt. Bis jetzt. „Es hat eine Änderung der Voraussetzungen für die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs gegeben, von der wir jetzt auch in Ennetach profitieren“, sagt Horst Reinauer. „Mit Erlass vom 11. Februar 2019 wurde der Leitfaden zur Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen durch das Ministerium für Verkehr eingeführt“, erläutert Tobias Kolbeck, Pressesprecher des Landratsamts auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Damit sei der Einsatzbereich für Fußgängerüberwege gezielt für – so steht es in den Richtlinien – „besonders Schutzbedürftige“ erweitert worden. „Zu den besonders Schutzbedürftigen zählen Kinder, Mobilitätseingeschränkte wie etwa Blinde oder Sehbehinderte und ältere Menschen“, so Kolbeck. Mit der neuen Regelung sei es möglich, für die Schutzbedürftigen Überwege zu schaffen, auch wenn dies das Verkehrs- und Fußgängeraufkommen ansonsten nicht erlauben würde.

Trotzdem sei die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs immer noch eine Einzelfallentscheidung. Bei einem erneuten Vor-Ort-Termin mit Stadt und Polizei sei die Situation noch einmal in Augenschein genommen worden. „In Ennetach konnte die Verkehrsschaukommission grünes Licht für einen Fußgängerüberweg geben. Ausschlaggebend war, dass dort ein Kindergarten direkt an der Straße liegt.“, sagt Kolbeck.

„Darauf hatten wir gehofft, zumal es im Gewerbegebiet an der Lothringer Straße auch ein Zebrastreifen für die Mitarbeiter der OWB genehmigt worden war“, sagt Horst Reinauer. Zusammen mit dem Elternbeiratsvorsitzenden des Kindergartens St. Christopherus ist er nun gespannt, wann der Zebrastreifen eingerichtet werden wird. Laut Pressesprecher Kolbeck wird der Fachbereich Straßenbau in den kommenden Wochen eine Planung erstellen. Der Überweg soll in etwa auf Höhe der Hausnummer 27 und 25 eingerichtet werden. Der Zeitpunkt der Bauausführung steht noch nicht fest.

„Für das Kindergartenteam wird der Zebrastreifen eine große Erleichterung sein“, sagt Christian Reuter, Elternbeiratsvorsitzender des Kindergartens St. Christopherus. Wenn die Erzieher mit einer Gruppe oder allen Kindern in den Wald oder zum Bürgerhaus laufen, sei es oft schwierig, die Straße zu überqueren. „Gleiches gilt aber auch für ältere Menschen, die zur Kirche oder zum Friedhof möchten“, sagt er. „Mit dem Rollator ist das allein kaum zu schaffen.“

Auch die Grundschüler, die zur Laufbushaltestelle gegenüber vom Kindergarten kommen oder gebracht werden, können vom Zebrastreifen profitieren. „Da müssen wir üben, wie das Überqueren der Straße beim Zebrastreifen richtig gemacht wird“, sagt er. Die Situation im Brunnenwinkel am Kindergarten sei in der Vergangenheit auch oft grenzwertig gewesen, weil Eltern mit ihren Autos bis direkt vor den Kindergarten fuhren, den Rettungsweg blockierten und oft kaum aneinander vorbeikamen. „Die Stadt Mengen hat auf unsere Anfrage schnell reagiert und Markierungen auf der Fahrbahn angebracht“, sagt Reuter. Das funktoniere derzeit ganz gut.