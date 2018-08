Enkeltrick: Betrüger erbeuten 45 000 Euro

Eine 74-jährige Frau aus Mengen ist mit dem sogenannten „Enkeltrick“ von unbekannten Tätern um 45000 Euro betrogen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Seniorin am vergangenen Freitag von einer unbekannten Frau angerufen worden, die sich als ihre Nichte ausgab und um Geld für einen angeblichen Hauskauf bat. Die 74-Jährige, die der Überzeugung war, tatsächlich von ihrer Nichte angerufen worden zu sein, hob das Geld vom Sparbuch ab und ging nach Hause. Dort wurde sie erneut von der falschen Nichte angerufen. Die Frau teilte ihr mit, dass sie eine Bekannte vorbeischicken würde, um die 45 000 Euro Bargeld abzuholen. Kurz darauf stand eine unbekannte Frau vor der Tür und nahm den Umschlag mit dem Geld in Empfang. Nach der Übergabe kamen der Seniorin Zweifel und sie kontaktierte ihre tatsächliche Nichte, die von dem Vorgang nichts wusste. Zu diesem Zeitpunkt war die Abholerin des Geldes mit ihrer Beute bereits geflüchtet. Die Abholerin wird beschrieben als: 1,70 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze schulterlange Haare, kein hörbarer Akzent, südosteuropäisches Aussehen.

Die Polizei rät allen, misstrauisch zu sein, wenn ein Gesprächspartner am Telefon Geld fordert. In jeden Fall sollte man sich vergewissern, ob der Anrufer wirklich der Verwandte ist, der er vorgibt zu sein. Betroffene sollten die jeweilige Person unter der bisher bekannten Nummer anrufen und sich den Sachverhalt bestätigen lassen. Niemals sollte Geld an unbekannte Personen übergeben werden.