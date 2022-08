Endstation Maisfeld: B 311 nach Unfall voll gesperrt

Drei Autos und ein Lastwagen sind an einem Unfall beteiligt gewesen, der sich am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 311 zwischen Rulfingen und Krauchenwies ereignet hat. Wie die Freiwillige Feuerwehr Mengen mitteilt, schleuderten zwei der Autos nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn. Ein Ford landete in einem angrenzenden Maisfeld, ein BMW blieb auf der Fahrerseite im Hofraum eines dortigen Aussiedlerhofs liegen.

Ein Fahrzeug bleibt nach dem Unfall auf der Seite liegen. (Foto: Feuerwehr Mengen)

Die Feuerwehr Mengen sei aufgrund der Lage ebenso wie der Rettungsdienst und die Polizei zur Einsatzstelle alarmiert worden. Vor Ort waren alle Verkehrsteilnehmer bereits aus den Fahrzeugen befreit. Drei Menschen benötigen eine medizinische Versorgung. Die First Responder der Feuerwehr Mengen unterstützen hierbei den Rettungsdienst, bis ausreichend Rettungswagen vor Ort waren. Weiter wurde der Brandschutz sichergestellt und die beteiligten Fahrzeuge wurden gesichert. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die B 311 voll gesperrt. Da am Lastwagen eine Luftdruckleitung beschädigt war, zog sich die Bergung aller Fahrzeuge bis gegen 18 Uhr.