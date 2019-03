Einsiedler: Handwerker haben Empathie und Verantwortungsfreude

Die Handwerker haben ihren Jahrtag am Montag sehr würdig gefeiert. Zuerst haben sie sich zum Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Einsiedler in der Martinskirche versammelt. Dann sind sie gemeinsam durch die Hauptstraße in das Gasthaus „Sonne“ gezogen. Voraus ging der Spielmannszug, dann wurden die Handwerkerladen von Mengen und von Haigerloch getragen, dahinter kamen die Fahnen.

Pfarrer Einsiedler würdigte die menschliche und wirtschaftliche Leistung der Handwerker. Er hob das heraus, was das Handwerk jeden Tag ausmache und mit sich bringe. Der Beruf des Handwerkers sei nicht einfach, weil er die Fäden in der Hand halten, koordinieren und über die Problemkreise hinausdenken müsse. Daraus entwickle sich oft ein Getriebensein und Stress. Was den Handwerker ausmache, sei die Verantwortungsfreude. Diese Eigenschaft sei aber selten geworden, weil sich das Sicherheitsdenken sehr entwickelt habe. Doch sei sie unverzichtbar, aber sie werde oft von der Überbürokratisierung und der Reglementierung eingeschränkt, stellte Einsiedler fest. Dazu brauche der Handwerker die Tugend der Sachlichkeit, die Tüchtigkeit im eigenen Metier.

Engagement fürs Allgemeinwohl

In Handwerkerfamilien schaue der Meister und seine Frau auf das Wohlergehen der Mitarbeiter. Man habe noch eine enge Beziehung zum Produkt und zur Arbeit. Und junge Auszubildenden brauchen einen Meister, der an sie glaubt. Der Handwerker begegne vielen Menschen, bilde dabei eine Empathie aus, die wichtig sei. In Mengen seien die Handwerker alle auch noch ehrenamtlich in den Bereichen Natur, Kultur und Gemeinwohl engagiert. Man begegne ihnen sehr oft, lobte Pfarrer Einsiedler. Er beendete die Predigt mit: „Gott segne das ehrbare Handwerk.“ Die Handwerker zeigten sich von der Predigt und der Empathie von Pfarrer Einsiedler beeindruckt.

In der Sonne öffnete Zunftpfleger Alfred Nosch feierlich die Lade, weil Zunftmeister Joachim Schwarz erkrankt ist. Er grüßte die Ehrengäste. Er blickte auf das Jubiläum der befreundeten Zunft in Haigerloch zurück und kündigte an, dass 2020 in Mengen 250 Jahre Handwerkszunft gefeiert wird. Man plane für das Frühjahr 2020 Feierlichkeiten und eine Ausstellung zusammen mit dem Heimat- und Geschichtsverein über das Handwerk und die Industriebetriebe.

Auch Bürgermeister Stefan Bubeck sprach das Jubiläum an: Der erste Eintrag über die Mengener Handwerkszünfte finde sich schon 1770. Das sollte gebührend gefeiert werden, denn Zünfte haben im kommunalen wichtige Aufgaben übernommen: Sie haben geschaut, dass der Strom und der Bahnanschluss nach Mengen verlegt wird, so Bubeck. Vor 150 Jahre sei das eine große Leistung, in einer Zeit, in der es noch keine Republik und Demokratie gab.

Weitere Grußworte kamen vom Regionalleiter der Kreissparkasse Michael Zeller und dem Haigerlocher Zunftmeister Dietmar Eger. Patrick Remensperger von der Volksbank kündigte das 150. Jubiläum der Bank an: 1869 haben 131 Mengener Bürger und Geschäftsleute die Gewerbebank gegründet.

Zunftpfleger Nosch legte den Kassenbericht vor. Wilfried Brotzer attestierte eine gute Kassenführung, so dass einstimmig entlastet wurde. Lehrerin Michaela Rebholz bat um Aufnahme als Mitglied. Sie stamme aus einem alten Handwerksbetrieb. Sie wurde einstimmig aufgenommen. Karl Otto Linder, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, sagte der Handwerker Raum, Logistik und Manpower für die Ausstellung 2020 zu. Er kündigte an, dass in diesem Jahr die Fahrt des Vereins nach Haigerloch gehe, weil es dort Zunftlaternen gebe, die denen in Mengen gleichen. Er lud die Handwerkerzunftmitglieder mitzufahren.