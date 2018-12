Einige Familien feiern Weihnachten nicht

Christin Merz hebt die rechte Hand zum Ohr, formt eine Muschel und schon singen elf Münder das Lied „Hab keine Angst, Maria“ viel deutlicher und lauter. Die Kinder- und Jugendpastorin nickt zufrieden. Der Donnerstag kann kommen. Dann werden die Schüler der Klasse 5/6 der Astrid-Lindgren-Schule Mengen ihr Krippenspiel-Musical bei der Weihnachtsfeier der Schule vor großem Publikum aufführen.

Schon seit den Sommerferien verbringt Christin Merz jeden Montag zwei Stunden am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ). Ihr Theologiestudium hat sie bereits abgeschlossen und sie arbeitet seit mehr als einem Jahr als Kinder- und Jugendpastorin für die Mengener Stadtmission. „Für meine Bachelorarbeit in interkulturelle Studien habe ich nach einer Klasse gesucht, in die Kinder mit unterschiedlichen Herkunftsländern und Religionen gehen“, sagt sie. Fündig geworden ist sie an der Astrid-Lindgren-Schule. „Ich bin hier mit offenen Armen aufgenommen und von allen Seiten unterstützt worden“, sagt sie. Vor allem Simone Nagel, Klassenlehrerin der Klasse 5/6, hätte sich sehr engagiert.

In ihrer Bachelor-Arbeit befasst sich Christin Merz mit der Frage, was Weihnachten für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund bedeutet, wie das Fest in ihren Familien gefeiert wird und ob ihnen die biblische Geschichte und der christliche Glauben hinter dem Fest bekannt ist. „In der Klasse haben wir darüber gesprochen, ob und wie die Familien Weihnachten feiern“, erzählt sie. Es sei sehr interessant gewesen, wie unterschiedlich die Feiertage ablaufen. „Manche Kinder warten wochenlang auf das Christkind, für andere ist das ein ganz normaler Tag wie jeder andere, weil die türkischen Eltern kein Weihnachten feiern.“ Dass andere gar keine Geschenke bekommen, habe einige Schüler sehr überrascht und auch nachdenklich gemacht.

Weil es eben auch so sei, dass in manchen Familien zwar gefeiert würde, aber den Kindern die Geschichte von der Geburt von Jesus gar nicht bekannt sei, hat die Pastorin auch darüber mit den Schülern gesprochen. Sie hat ein Krippenspiel ausgesucht, in dem es genau darum geht, was Weihnachten für unterschiedliche Menschen bedeuten kann. Im Mittelpunkt steht die Schülerin Julia, die sich auf die Suche nach der Bedeutung des Festes macht und in der Weihnachtsgeschichte Antworten findet.

Das Lampenfieber steigt

In den vergangenen Wochen haben die Schüler nicht nur montags ihre Sprechrollen und Gestiken geübt, sondern nahezu täglich die Lieder für das Krippenspiel gesungen. „Ich bin richtig stolz auf euch, wie gut alles geklappt hat“, lobt Christin Merz nach der Generalprobe. Der Text sitzt und mit kleinen Hinweisen finden auch alle den richtigen Einsatz. Das Lampenfieber steigt natürlich, aber nach so langer Probezeit sehnen auch alle die Aufführung am Donnerstag um 9.15 Uhr herbei.

Alles, was Christin Merz an der Astrid-Lindgren-Schule erlebt und erfahren hat, fließt in ihre Abschlussarbeit ein. Ihr Engagement an der Schule endet damit allerdings nicht. „Ich werde wohl weiter für musikalische Projekte an die Schule kommen“, verrät die Kinder- und Jugendpastorin. Gerade bei Schülern, denen das Lernen in manchen Bereichen schwer falle, könnten Musik, Singen und Theaterspielen Türen öffnen und das Selbstbewusstsein stärken.

Jochen Steinle, der verantwortliche Pfarrer der Stadtmission Mengen, hat regelmäßig Anerkennungspraktikanten in seiner Gemeinde. Ein Jahr lang sammeln sie bei ihm erste Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit. Dass Christin Merz als Kinder- und Jugendpastorin wohl zunächst drei oder vier Jahre in Mengen sein wird, bevor sie vielleicht ins Ausland geht, gefällt Steinle gut. „Wenn die Praktikantinnen nach einem Jahr wieder gehen, ist es oft sehr schade für die Beziehungsarbeit“, sagt er. Schließlich müsste ein Draht zu Kindern und Jugendlichen erst einmal richtig aufgebaut werden. „Da ist es schön, wenn wir mit Christin Merz da etwas längerfristig zusammenarbeiten können“, findet er. Merz ist in der Gemeinde für verschiedene Kinder- und Teeniegruppen verantwortlich und entwickelt eigene Angebote und Projekte. Steinle fungiert dabei während der ersten zwei Jahre als Anleiter- und Beratungsperson.

Die Stadtmission versteht sich als Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. „Wir in Mengen sind eine ökumenische Gruppe, der vor allem auch katholische und konfessionslose Menschen angehören“, sagt Steinle. „Wir sind offen für alle.“ Zu den Gottesdiensten, die Steinle als weniger liturgisch als die der katholischen Kirche bezeichnet, würden im Durchschnitt etwa 100 Personen aus Mengen und den Nachbargemeinden kommen. Offizielle Mitglieder habe die Gemeinschaft rund 70. „Aber es kommt uns nicht darauf an, dass jemand bei uns eintritt“, betont Steinle und lädt alle Interessierten ein, vorbeizuschauen.