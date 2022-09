Eingetaucht ins Mittelalter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für 40 Mitglieder und Gäste aus dem Kreisgebiet hat der Geschichtsverein Mengen am 15. September eine Exkursion durchgeführt, die zu den Highlights im „Nördlinger Ries“ geführt hat. Unter der ortskundigen Reiseleitung von Josef Stempfle in seinen „Stammlanden“, galt das erste Reiseziel der Neresheimer Klosterkirche, die mit ihrer wohl dosierten prächtigen Ausschmückung und dem lichtdurchfluteten transparenten Raum einen großen Eindruck hinterließ. Balthasar Neumann hat diesen barocken Kirchenraum noch geplant und begonnen, die Fertigstellung aber nicht mehr erlebt. Sechs Mönche pflegen im Benediktinerkloster zurzeit noch das Ordensmotto „Ora et labora“.

Mittelalterlich rustikal dagegen das zweite Etappenziel – die Burg Katzenstein. Nach dem Mittagsmahl führte ein launiger Burgherr die Gäste durch den ehemaligen Staufer-Sitz und öffnete die normalerweise verschlossene Tür zur romanischen Burgkapelle, die mit ihren Fresken aus der Zeit ein kulturhistorisches wertvolles Erbe bietet. Die Fresken waren 1970 vom Landesamt für Denkmalpflege mit den Kosten von 250 000 Euro restauriert worden.

Rechtzeitig zum dritten Etappenziel hatte sich der Regen verzogen und die Stadtführung in Nördlingen war durch die hochmotivierten Touristenführer ein voller Erfolg. Diese Große Bayerische Kreisstadt hat sich durch den jahrhundertelangen Verzicht auf die Abrissbirne ein homogenes mittelalterliches Stadtbild erhalten, das museal und höchst lebendig herüberkommt. Der Einkehrschwung im Altstadt-Café beschloss dann einen hochinteressanten Tag, „der Lust auf Wiederholung macht“, so Christoph Carl Stauß, der Vorsitzende des Geschichtsvereins, im Sinne aller Teilnehmer.