Einführungskurs übers Segelfliegen

Segelfliegen ist eine der faszinierendsten Sportarten, die man sich vorstellen kann. Lautlos durch die Luft zu gleiten und die Natur aus der Vogelperspektive zu genießen ist ein atemberaubendes Erlebnis. Wer erleben möchte, wie es ist, ohne Motor zu fliegen und wer wissen will, welche natürlichen Kräfte ein Flugzeug in der Luft halten, der ist im Kurs „Segelfliegen - Jahrhunderte alter Menschheitstraum“ an der richtigen Stelle. An zwei Abenden lernen Teilnehmende die Grundlagen der Aerodynamik und der Flugwetterkunde kennen und erfahren, wie die Flugzeuginstrumente und die Steuerung funktionieren.

An einem Samstag nimmt man am Flugbetrieb teil, wird dabei in die praktische Bedienung des Schulflugzeugs eingewiesen und erlebt mit einem Fluglehrer die Faszination des „lautlosen Fliegens“. Dieser Flug und ein abendliches Grillen ist in der Kursgebühr enthalten. Der Termin hierfür wird am letzten Theorieabend abgesprochen. Eingeladen sind Interessenten im Alter von 14 bis 50 Jahren, für Jugendliche unter 18 Jahren wird die schriftliche Erlaubnis beider Erziehungsberechtigten benötigt. Die Teilnehmenden sind während des Kurses über die LSG versichert. Der Theorieteil dieses Schnupperkurses findet am Donnerstag, 12. Mai, und eine Woche später am 19. Mai jeweils von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im Vereinsheim der LSG Ravensburg auf dem Flugplatz Mengen-Hohentengen statt.

Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, sollte man sich bei der vhs Mengen rechtzeitig über die Homepage (www.vhs-mengen.de), oder persönlich in der Geschäftsstelle anmelden.