Eine Ziellandung schließt die Navigation ab

Die Fliegergruppe Mengen hat sich am Samstag als perfekter Gastgeber beim „61. Südwestdeutschen Rundflug“ bewiesen. Ausrichter war der Baden-Württembergische Luftfahrtverband (BWLV). Mengen wurde auf Anregung von Jörg Menge, Geschäftsführer Flugplatz Mengen-Hohentengen GmbH, als Veranstaltungsort bestimmt. Die Infrastruktur hatte die Flugplatz GmbH zur Verfügung gestellt. Diese Flugsportveranstaltung fand zum ersten Mal am Regio Airport statt. Die Schirmherrschaft übernahm Landrätin Stefanie Bürkle.

13 Mannschaften hatten sich in Mengen eingefunden um miteinander in den fliegerischen Wettbewerb einzusteigen, einen Qualifikationswettbewerb, der als ein Baustein zur deutschen Motorflugmeisterschaft gilt. Am Start waren einmotorige Kleinflugzeuge, Motorsegler und Ultraleichtflugzeuge. Diese traditionelle „Flugrallye“ ist als offener Landeswettbewerb im Navigationsflug für Luftfahrzeuge der E-, K- und M-Klasse gedacht bei dem es keinesfalls um die Geschwindigkeit geht. Nur exaktes Fliegen, exakte Navigation, Sicherheit und Präzision waren die Zielvorgabe dieses Wettbewerbs. Es galt die fliegerische Sicherheit und die Geschicklichkeit der Piloten unter Beweis zu stellen und auch den Spaß am Fliegen und die Fliegerkameradschaft zu fördern.

Anfangs war Kartenarbeit erforderlich, bei der unter anderem die Flugroute festgelegt wurde. Der praktische Teil beinhaltete Pünktlichkeitsstarts im Drei-Minuten-Takt, Ziellandung am Zwischenlandeplatz Laupheim mit Durchstartverfahren und abschließend eine Ziellandung (ausgewiesener Bereich) in Mengen. Pilot und Navigator waren permanent mit Überwachung der Route und Suche nach Bodenzeichen beschäftigt, die mit dem GPS-Logger festgehalten wurden. Auch Wendepunkte mussten zeitgenau überflogen werden. Im theoretischen Teil mussten die Mannschaften Navigationsaufgaben lösen, Windberechnungen durchführen und die Einhaltung von Luftstraßen erarbeiten. Zwei Wettbewerbs-Leistungsklassen waren am Start. Die Einsteigerklasse mit einfacheren Vorgaben und die Wettbewerbsklasse (Fortgeschrittene). Um leistungsgerechte Ergebnisse zu erhalten wurde Ganze von Zielfeldrichtern der Fliegergruppe Mengen genau verfolgt, beobachtet und bewertet.

Der Verkehrslandeplatz Flugplatz Regio Airport ist bei Fliegern sehr beliebt und sehr begehrt. Behörden, Geschäfts- und Privatflieger, Flugsportler und Flugschulen aus Stuttgart, Freiburg, Jesenwang, Donaueschingen, Villingen-Schwenningen und Schwäbisch-Hall zählen zu den Stammgästen. Benjamin Katz, Vorstand der Fliegergruppe Mengen, war mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Auch der Flugsport sei mittlerweile ein Breitensport geworden. Am Samstag hätten sich doch acht Interessierte bei der Fliegergruppe Mengen zu Informationen, Ausbildung und Schnupperflüge angemeldet. Derzeit seien im Verein rund 55 Piloten aus der Region und auch aus der Schweiz aktiv.

Gewinner dieses Motorflug- Navigations- und Präzisionswettbewerbs waren:

Platz 1: Team Ciesielski, M. und Ciesielski, A.

Platz 2: Team Kibler, T. und Scheuerle, E

Platz 3: Team Ritter, A. und Fackler, S.