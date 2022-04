Eine wunderschöne Tour zum Markgrafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der erste Halbtagesausflug der alten Füchse aus Mengen führt in die Bodenseeregion zum Besitz des Markgrafen von Baden.

30 Füchse fahren im Omnibus gen Bodensee. Wieder einmal waren Gäste dabei und haben die Besichtigung des Schlosses in Salem mitgemacht, die Einkaufsmöglichkeiten genutzt und dann das Feuerwehrmuseum bestaunt. Besonders in Zeiten, in denen zur Beleuchtung oftmals Kerzen genutzt wurden, die Häuser meist aus Holz anstelle Beton waren und die Häuser eng aneinander gebaut waren, ist die Feuerwehr wichtig gewesen, obwohl sie vielfach nur die weitere Ausbreitung des Feuers verhindern konnte.

Nach dem kulturellen Genuss kam die Essenskultur zu seinem Recht. Ein Einkehrschwung im Landgasthof zur Post im Badener Land war das letzte Kapitel der Busreise. Danach kamen alle Füchse wohlbehalten in Mengen wieder an.