Eine Wanderung der Wanderfüchse Mengen

Am Freitag, 20. Mai trafen sich 15 Füchse um 10 Uhr zu einer Wanderung in Herbertingen. Bei herrlichem Sonnenschein trafen sich die Wanderfüchseam Bahnhof Herbertingen nachdem zuerst die Stadt Herbertingen mit dem Auto etwas erkundet wurde. Zuerst bewunderten die Wanderfüchse den Kreuzweg am Oberschwabenkunstweg und die vielen Stellen mit den Kunstwerken von dem Künstler Gerold Jäggle. Danach ging es zur Kapelle und durch den schattigen Wald zurück zu unseren Parkplätzen. Wir fuhren dann zur Sonne. Leider hat das Gasthaus Sonne nicht mit unserem Ansturm gerechnet und Vieles war schon ausverkauft