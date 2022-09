Eine der ersten Hexenmasken kehrt zur Narrenzunft Mengen zurück

Mit großer Freude haben die Zunftmeisterin Stephanie Schwarz und die zwei Zunftmeister Michael Vogel und David Hoheisel die Dauerleihgabe der Familie Gruber für die Mengener Narrenzunft entgegengenommen: Eine der ersten Hexenmasken, geschnitzt in der Zeit um 1948-1950 von Otto Gruber. Sie war bis jetzt in Familienbesitz und wird nun das historische Archiv der Mengener Narrenzunft bereichern.

Masken entstehen in der Lehrzeit

Otto Gruber schnitzte in seiner Lehrzeit mehr als zehn Mengener Hexenmasken, die zum Teil im Zunftarchiv und bei Privatpersonen vorhanden sind. Dabei gleicht keine Maske der anderen. Otto Grubers Vater, der bekannte „Herrgottschnitzer“, der oft in Zusammenhang mit den Mengener Masken gebracht wurde, hat nach Aussage von Otto Gruber „nur“ die Christus-Figuren für die Holzkreuze, die noch überall in Mengen verteilt sind, geschnitzt und keine Masken. Alle Original Mengener Hexenmasken entstammen aus seiner Hand.

Auch der Mengener Löwe wurde im Jahr 1948 von Otto Gruber geschnitzt. Vorausgegangen war eine Anfrage des damaligen Mengener Bürgermeisters Irmler, der eine Fasnetsfigur mit Bezug auf Mengen etablieren wollte. Der Stern und der Mond aus dem Stadtwappen waren hierfür nicht geeignet, aber umso mehr der vorderösterreichische Löwe. Gruber schnitzte dann in Anlehnung des Löwen im Stadtwappen mehrere Löwenmasken, die aber in der Fasnet nur ab und zu auftauchten. Erst im Jahre 1972 wurde durch Zunftmeister Schmitter die Löwengruppe neu gegründet.

Egon Leeuw übernimmt

Bei seiner Arbeit in einer Holzbildhauerwerkstatt in Saulgau lernte Gruber Egon Leeuw kennen, der dann das Schnitzen der Mengener Masken übernahm. Gruber wechselte dann den Beruf und schnitzte nur noch ab und zu Masken für Privatpersonen. Egon Leeuw schnitzte dann über 40 Jahre lang die Mengener Masken, vor allem die der Hexen. Seit 2018 übernimmt diese Aufgabe Alwin Blersch aus Steißlingen. Wie schon bei Gruber und Leeuw, gleicht hier keine Maske der anderen. Blersch versteht es auch, alte Originalmasken von Gruber nachzuschnitzen.

Große Vielfalt

„Die große Vielfalt der Mengener Hexenmasken verdankt die Zunft Otto Gruber. Er hat durch seine Masken die Grundlage der Mengener Hexengruppe gelegt“, sagen die drei Zunftmeister. „Deshalb ist der Zunftrat auch sehr dankbar, dass wir von der Familie Gruber noch eine Originalmaske für unser Archiv erhalten haben. Die Originalmasken sind unser historisches Gedächtnis und müssen unbedingt für die Nachwelt erhalten bleiben.“

Um die Masken auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat Andreas Reutter aus Weingarten die Masken für das „Virtuelle Maskenmuseum“ fotografiert. Demnächst können die Masken unter www.larvenfreunde.de bewundert werden.

Aufruf der Narrenzunft

Für das zunfteigene Archiv ist die Narrenzunft immer auf der Suche, nach Dokumenten, Bildern, Filmen, Masken, Häsern und allerlei Gegenständen rund um die Mengener Fasnet. Wer also noch irgendetwas zu Hause stehen hat, kann sich bei Michael Vogel, michael.vogel@mengener-narrenzunft.de melden. Gerne dokumentieren die Narrendie Gegenstände, und geben die Originale wieder zurück.