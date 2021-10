Eine Amtszeit macht Erika Allmaier noch

Eine Amtsperiode wird Erika Allmaier noch den Vorsitz des VdK-Ortsverbands Mengen übernehmen, danach ist Schluss. Das hat Allmaier bei der Hauptversammlung des Sozialverbands verkündet, nachdem sie von den anwesenden Mitglieder einstimmig wiedergewählt worden war. Seit 2011 ist die Vorsitzende des Ortsverbands und hofft nun, dass sich bis zur nächsten Wahl ein Nachfolger finden wird.

Die Versammlung gedachte der 14 Mitglieder, die in den beiden vergangenen Jahren verstorben sind. In ihren Jahresrückblicken für die Jahre 2019 und 2020 zeigte Erika Allmaier, dass nach dem umtriebigen 2019 bis zur Fasnet 2020 noch alles wie gewohnt ablief, danach bestimmte Corona das Leben. Die Pandemie zog einen Strich durch all die geplanten Veranstaltungen für die Vereinsjahre 2020/21. Erst vor wenigen Wochen konnte gemäß der 3G-Regel wieder ein Hauch von Normalität mit dem Spiele-Nachmittag aufgenommen werden. Die von Markus Sauter gepflegte Homepage hätte in der Zwischenzeit enorme Resonanz gefunden.

Zuwachs bei der Mitgliederzahl

Schriftführerin Anne Gröber ging detailliert auf das Jubiläum zum 70-jährigen Bestehen ein, das man 2019 im würdigen Rahmen feiern durfte. Die Spiele-Nachmittage sowie die verschiedensten Ausfahrten prägten bis Anfang 2020 den Jahresablauf. Dennoch versuchte der Vorstand via digitaler Medien die Kontakte zu den Mitgliedern weiter aufrecht zu erhalten, was sich in der angestiegenen Mitgliederzahlen widerspiegelt. Durch aktive Mitgliederwerbung beim Herbsttreff 2019 und trotz dem Corona Jahr 2020/21 konnte der Ortsverband um weitere 22 auf aktuell 362 Mitglieder zulegen. Die Mitgliederstruktur liegt zwischen zehn und 95 Jahren. Die Frauenbeauftragte Magda Emminger berichtete von Gratulationswünschen zu den Geburtstagen sowie Krankenbesuchen, die coronabedingt vor der Haustüre hätten stattfinden müssen.

Sponsoren unterstützen Ortsverband

Kassierer Wolfgang Knoch verwies auf eine Finanzlage, die dem VdK Handlungsspielraum ermögliche. Unterstützt werde der Ortsverband dabei auch von vielen Sponsoren. Revisor Ralf Allmaier schlug der Versammlung die Entlastung vor, welche einstimmig erfolgte. Bürgermeister Stefan Bubeck lobte das Engagement des Vorstands, das für die Mitglieder ein Glücksfall sei. Vielerorts hätten wegen der Pandemie die Mitgliederzahlen rapide abgenommen. So zeigte sich Bubeck erfreut über den Zuwachs in Mengen.

Von Seiten der VdK-Kreisverbandes überbrachte Fritz Bezikofer aus Wald die besten Grüße. Mit zwei Millionen Mitgliedern sei der VdK der größte Sozialverband Deutschlands. Die Bundesverbandsvorsitzende Verena Bentele tausche sich in Berlin stetig und ständig mit der Politik über die Themen Rente, Gesundheit und Pflege bis hin zu Teilhabe, Leben im Alter sowie zur sozialen Sicherung aus und suche nach verträglichen Lösungen.

Wahlen

Die anstehenden Wahlen wurden formell von Fritz Bezikofer geleitet und so ergaben sich für die nächsten zwei Jahre folgende Ergebnisse: die Wiederwahl von Erika Allmaier als Vorsitzende sowie Albert Gröber als ihr Stellvertreter erfolgte ebenso einstimmig wie die der Schriftführerin Anne Gröber, dem Kassier Wolfgang Knoch, der Frauenbeauftragten Magda Emminger und den Beisitzern Margret Rapp, Greti Ziel sowie der dem Revisor Ralf Allmaier. Anstelle des ausgeschiedenen Beisitzers Lorenz Stößer und der Revisorin Christa Bucher erhielten Alois Wurst und Wolfgang Schuhmacher als deren Nachfolger für zwei Jahre das Vertrauen der Versammlung.

Ehrungen

Für das Jahr 2019 erhielten nachfolgende Personen für zehnjährige Mitgliedschaft das silberne Treueabzeichen: Edeltraud und Irmgard Follert, Marion Funk, Ulrike Heinzelmann, Sabina und Jean-Claude Perrot, Hermann Rapp, Hubert Riegger, Sonja und Andreas Sieber, sowie Ludwig Tremmel und Roswitha Vogel.

Für 2020 durften Ellen Andreas, Kathrin Brenner, Siegbert Keller, Anni Knoll, Bernhard Lieb, Ibec Mizrak, Thomas Rozek, Alfred Schäfges, Zbigniew Skopek, Winfried Uhl und Hermann Zell das silberne Treueabzeichen in Empfang nehmen.

Für 25 Jahre Treue im VdK Ortsverband Mengen erhielten Margitta Geiger, Adolf Hertes, Maria Lehleiter, Christa Schleweck, Marija und Zvonimir Mormann, Dieter Nunnenmacher sowie Markus Pociecha das goldene Treueabzeichen ebenso eine Urkunde und ein Präsent des heimischen Ortsverbandes.