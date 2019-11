Einbrecher steigt in Hotel ein

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum von 17.30 Uhr am Samstag bis 1.30 Uhr am Sonntag über ein ebenerdiges Fenster in ein Hotel in der Hauptstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Im Untergeschoss betrat der Unbekannte jeden Raum und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Menschen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 in Verbindung zu setzen.

